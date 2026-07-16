Behandlingscoach till Finjagården - Dag- eller nattjänst
Finjagården Aktiebolag / Behandlingsassistentjobb / Hässleholm Visa alla behandlingsassistentjobb i Hässleholm
2026-07-16
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Finjagården Aktiebolag i Hässleholm
Vill du arbeta på en arbetsplats där du gör verklig skillnad – varje dag?
På Finjagården hjälper vi människor med psykisk ohälsa och samsjuklighet att skapa ett liv värt att leva. Vi arbetar utifrån ett biopsykosocialt och salutogent synsätt, med evidensbaserade behandlingsmetoder som DBT, KBT, ACT, EMDR och PE. Hos oss blir du en del av ett engagerat team där samarbete, utveckling och kvalitet står i fokus.
Vi söker både dag- och nattpersonal
Vi rekryterar nu till både dag- och nattjänster på våra behandlingsenheter.
Dagtjänst
Dag-, kväll- och helgarbete. Sovande jour förekommer.
Du arbetar nära klienterna i deras behandling och vardag tillsammans med ett tvärprofessionellt team.
Nattjänst
Vaken natt.
Du ansvarar för trygghet, säkerhet, dokumentation och stöd till klienterna under nattens timmar.
Ange gärna i din ansökan om du söker dagtjänst, nattjänst eller båda.
Vi söker dig som
Är utbildad socialpedagog, behandlingspedagog, socionom eller har annan likvärdig eftergymnasial utbildning.
Har erfarenhet av behandlingsarbete.
Har god svenska i tal och skrift.
Har god datorvana då dokumentation är en naturlig del av arbetet.
Har B-körkort.
Meriterande
Erfarenhet av arbete med neuropsykiatriska diagnoser.
Erfarenhet av HVB, psykiatri eller missbruksvård.
Hos oss får du
Arbeta i ett erfaret och engagerat team.
Interna utbildningar och goda utvecklingsmöjligheter.
Kollektivavtal, tjänstepension och försäkringar.
Friskvårdsbidrag på 5000kr.
En arbetsplats där kvalitet, samarbete och utveckling genomsyrar verksamheten.Publiceringsdatum2026-07-16Så ansöker du
Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan redan idag.
Vid intervju ska utdrag ur belastnings- och misstankeregistret samt relevanta utbildningsbevis kunna
uppvisas.
Läs gärna mer om våra behandlingsenheter och hur det är att arbeta hos oss på Finjagården: www.finjagarden.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Finjagården Aktiebolag
(org.nr 556405-1950), https://www.finjagarden.se
Finja 9062 (visa karta
)
281 93 HÄSSLEHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Finjagården AB Jobbnummer
10004800