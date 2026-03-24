Behandlingsassistenter till HVB - var med och bygg något på riktigt
2026-03-24
Sociallux söker behandlingsassistenter. Vi söker både tillsvidareanställda (provanställning tillämpas) och timanställda.
Vill du arbeta i en verksamhet där kvalitet, struktur och ansvar inte bara är ord - utan grund?
Nu söker vi behandlingsassistenter till vårt HVB i Knivsta i samband med en kontrollerad och genomtänkt nystart.
Hos oss får du inte bara ett jobb.
Du får möjlighet att vara med och bygga upp en verksamhet från grunden - på rätt sätt.
Om rollen
Du arbetar nära ungdomar i deras vardag och är en nyckelperson i att skapa trygghet, struktur och utveckling.
Arbetet kräver närvaro, tydlighet och förmåga att stå stadigt även i utmanande situationer.
Dina huvudsakliga uppgifter:
Skapa struktur och trygghet i vardagen
Arbeta relationsskapande och motiverande
Behandlingsarbete
Dokumentera enligt gällande regelverk
Samverka med socialtjänst och andra aktörer
Bidra aktivt till en professionell och stabil miljö
Vem vi söker
Vi söker dig som inte bara vill "jobba på HVB" - utan som förstår uppdraget. Du är trygg i dig själv, tydlig i ditt bemötande och har förmåga att kombinera värme med gränssättning.
Vi ser att du:
Har relevant utbildning (behandlingspedagog, socionom, socialpedagog, beteendevetare eller likvärdig utbildning är ett krav)
Har erfarenhet av arbete med barn och unga, gärna inom HVB eller/och SIS
Är strukturerad, ansvarstagande och professionell
Har god samarbetsförmåga men kan också arbeta självständigt
Behärskar svenska i tal och skrift
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vad vi erbjuder
Det här är en arbetsplats för dig som vill mer.
Möjlighet att vara med i en nystart med tydlig riktning
En verksamhet med höga krav på kvalitet och professionalitet
Närvarande ledarskap och korta beslutsvägar
Ett team som bygger något tillsammans - från grunden Publiceringsdatum2026-03-24Övrig information
Arbetstider: dag, kväll, natt och helg
Utdrag ur belastningsregister för HVB från Polismyndigheten krävs
Tillträde enligt överenskommelse Så ansöker du
Urval sker löpande.
Vi söker dig som vill vara med och göra det här ordentligt - från början.
Välkommen till Sociallux AB
Sista dag att ansöka är 2026-04-23
Enbart via e-post
E-post: info@sociallux.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan: beh.ass". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sociallux AB
(org.nr 559026-0716) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9817530