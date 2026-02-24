Behandlingsassistenter för sommaren 2026 - inom Socialförvaltningen Sydväst
2026-02-24
Är du vår nya kollega sommaren 2026?
Inför sommaren 2026 söker vi engagerade och ansvarstagande behandlingsassistenter till flera av våra lärorika och meningsfulla verksamheter.
Tjänsten passar dig som har en pågående eller avslutad högskoleutbildning, exempelvis socionom, socialpedagog, behandlingspedagog (YH) eller annan beteendevetenskaplig utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.Publiceringsdatum2026-02-24Om tjänsten
Som behandlingsassistent ingår du i ett team och arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor. Arbetet omfattar praktiska arbetsuppgifter för att upprätthålla den dagliga strukturen i verksamheten, samt individualiserat stöd utifrån varje individs behov. Stödet kan variera stort, vilket ställer krav på flexibilitet, god omställningsförmåga och relations skapande förmåga.
I rollen ingår även att sätta gränser och ibland ha en kontrollerande funktion, alltid med ett respektfullt och professionellt förhållningssätt. Du kommer att ha kontakt med olika samverkanspartners, vilket gör god samarbetsförmåga till en viktig del av arbetet.
Dokumentation är en naturlig del av tjänsten och sker i det digitala systemet Treserva. Du förväntas kunna skriva dag anteckningar och social dokumentation på ett rättssäkert, tydligt och respektfullt sätt.
Många av våra verksamheter riktar sig till personer med aktivt missbruk och/eller psykisk och social problematik. Du behöver därför vara trygg i att möta människor i utsatta livssituationer, även vid frustration, ilska eller akuta händelser, och kunna göra professionella bedömningar.
Kvalitets- och utvecklingsarbete är en viktig del av vår verksamhet. Vi ser gärna att du är intresserad av förändringsarbete och vill bidra till utveckling som gynnar våra klienter. I tjänsten ingår deltagande i arbetsplats träffar, handledning och teamarbete.
Arbetstiderna är förlagda till dag- och kvällstid, vardagar och helger, samt i vissa fall jour enligt rullande schema. Placering sker utifrån verksamheternas behov samt din erfarenhet och dina önskemål.Kvalifikationer
Pågående eller avslutad högskoleutbildning som socionom, socialpedagog eller annan beteendevetenskaplig utbildning som bedöms likvärdig
Giltigt B-körkort och vana vid att köra bil krävs för samtliga tjänster
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
Utdrag ur belastningsregistret (HVB) krävs för samtliga tjänster
Meriterande
Erfarenhet och/eller teoretiska kunskaper om psykisk ohälsa och/eller missbruk
Kunskaper i MI (Motiverande samtal) och låg-affektivt bemötande (LAB)Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har ett icke-konfrontativt förhållningssätt, är trygg i din yrkesroll och har mycket god samarbetsförmåga. Du tar ansvar för både dina egna och gruppens arbetsuppgifter och har alltid individens bästa i fokus. Du är bekväm i sociala situationer, kan fatta och stå för beslut samt förmedla även obekväma budskap på ett professionellt sätt.
Du bemöter alla med respekt, utgår från allas lika värde och bidrar till ett gott arbetsklimat. Du arbetar effektivt även under stress, behåller lugnet i svåra situationer och kan sätta tydliga gränser när det behövs.Om företaget
Socialförvaltningen Sydväst är en av fyra socialförvaltningar i Göteborgs Stad med runt 900 medarbetare. I stadsområdet Sydväst bor cirka 120 000 invånare och området stäcker sig från Billdal till Högsbohöjd och till södra skärgården. Förvaltningens uppdrag är att barn, unga och vuxna ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv och att barn och unga har en rik fritid. Förvaltningen jobbar också för att stötta personer i hemlöshet till ett varaktigt boende. Genom samverkan med civilsamhälle, lokalt näringsliv och andra aktörer ska vi öka folkhälsan och tryggheten i området.
I socialförvaltningen Sydväst vill vi ta tillvara på engagemanget hos alla medarbetare. Hos oss kan du påverka både ditt eget jobb och andras liv. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/956". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen Sydväst Kontakt
Lina Svendsen Eriksson lina.svendsen@funktionsstod.goteborg.se 031000000 Jobbnummer
9760578