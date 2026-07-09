Behandlingsassistent, vaken natt, till SiS ungdomshem Råby
Statens institutionsstyrelse (SIS) - Platsbanken / Behandlingsassistentjobb / Lund Visa alla behandlingsassistentjobb i Lund
2026-07-09
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Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Råby tar emot både flickor och pojkar. Vi har både slutna och öppna platser för sluten ungdomsvård samt behandlingsplatser för LVU-placerade ungdomar.Publiceringsdatum2026-07-09Dina arbetsuppgifter
Vill du vara med och skapa den livsviktiga skillnaden för utsatta människor? Då är jobbet som behandlingsassistent på SiS en meningsfull utmaning. Målet med ditt uppdrag är att motivera våra ungdomar till nya och mindre riskfyllda sätt att leva. Som behandlingsassistent natt är du med och ser till att rutinerna på avdelningen fungerar som de ska. Du är med och bidrar till att säkerheten på institutionen upprätthålls enligt våra rutiner. Tillsammans med övrig behandlingspersonal skall du som behandlingsassistent, medverka till att skapa en trygg och utvecklande miljö med tydlig struktur och förutsägbarhet och du skall inge förtroende och vara tydlig i din vuxenroll. I arbetsuppgifterna som behandlingsassistent ingår att kunna dokumentera ungdomarnas utveckling och i övrigt utföra de arbetsuppgifter som åligger behandlingsassistent vaken natt.
Vår vision är att vara en plats för förändring och det genomsyrar vårt bemötande, vårt engagemang och vårt förhållningssätt.
Schemalagd arbetstid tjänstgöringsgrad 89% med helgtjänstgöring
Som ny medarbetare kommer du att genomgå SiS grundutbildning. I utbildningen varvas teori med en handledd introduktion och utbildningen rustar dig för behandlarrollen i SiS verksamhet.Kvalifikationer
Din personliga lämplighet är nyckeln till livsviktig förändring. För att lyckas i ditt arbete har du en grundmurad positiv människosyn. Du är motiverad att hjälpa människor i en utsatt livssituation och du delar SiS värdegrund, att vara en plats för förändring. Vidare har du en god förmåga att skapa engagemang och delaktighet hos våra ungdomar. Som person är du trygg i dig själv och har lätt för att skapa relation med ungdomar likväl som med övriga i personalgruppen. Du har en god kommunikativ förmåga och kan behålla ditt lugn även i pressade situationer. Du har lätt för att samarbeta med andra och du kan hantera konflikter på ett konstruktivt sätt.
Du ska även ha:
Lägst 2-årig eftergymnasial utbildning vid folkhögskola eller yrkeshögskola (KY/YH) eller annan utbildning som motsvarar detta. Utbildningen ska vara inriktad mot socialt arbete, socialpedagogik, beteendevetenskap eller annat relevant ämnesområde.*
B- körkort
God svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet från klientnära befattningar på Kriminalvården, t.ex. Kriminalvårdare
Erfarenhet av arbete med människor i utsatta livssituationer, t.ex. arbete inom psykiatri eller inom LSS omsorg
Erfarenhet från klientnära befattningar på Migrationsverket, t.ex. handläggare på Förvaret
Erfarenhet av arbete med vår målgrupp (t.ex. missbruksvård, ungdomsvård, unga flickor etc.)
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/medarbetarskap-och-ledarskap/.
• Undantag från kravet på lägst tvåårig eftergymnasial utbildning kan i enskilda fall göras, om det finns särskilda skäl enligt 5 kap.4§ socialtjänstförordningen (2025:468).
Anställning:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 89 % och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag 2026-07-24.
Kontaktuppgifter till fackliga organisationer:
OFR: Dieter Pohland 010-4537440
Saco: Nedzmi Alievski 010-4537470
Seko: Shadi Shiek Khalil 010-4532341
Tester och arbetsprover kan komma att ingå i rekryteringsprocessen.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://stat-inst.se
224 78 LUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Statens institutionsstyrelse (SIS) - Platsbanken Kontakt
Enhetschef
Sofi Palm sofi.palm@stat-inst.se +46104537505 Jobbnummer
9998595