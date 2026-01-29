Behandlingsassistent till Utförarenheten Vuxen, SF Hisingen
2026-01-29
Publiceringsdatum2026-01-29
Då en medarbetare går vidare till nytt uppdrag söker vi nu en ny kollega som behandlingsassistent till Utförarenheten vuxen.
Utförarenheten vuxen arbetar på uppdrag av socialsekreterare vid Vuxenenheten och Unga Vuxnaenheten för enskilda personer med skadligt bruk och beroende, samsjuklighet och för personer som vill lämna kriminell livsstil. Arbetsgruppen består av åtta behandlingsassistenter, kontoret ligger på Dunfins gata vid Selma Lagerlöfs torg och vi söker nu en medarbetare till denna grupp! Kvalifikationer
Vi söker dig som har minst två års eftergymnasial utbildning inom socialt arbete eller beteendevetenskap eller annan utbildning som av arbetsgivaren bedöms likvärdig. Du bör även ha erfarenhet av att möta målgruppen med skadligt bruk och beroende, samsjuklighet samt ha erfarenhet av att arbeta med personer som vill lämna en kriminell livsstil. Det är även ett krav att du har arbetat med ÅP (återfallsprevention) och metoden MI (motiverande samtal) samt att du har erfarenhet av samverkan med sjukvård och andra förvaltningar/verksamheter med ansvar för målgruppen enligt ovan.
Vi ser gärna att du har kunskap om socialtjänstprocessen inom vuxen och du bör vara förtrogen med de lagar, föreskrifter och bestämmelser som styr verksamheten samt förstår vikten av fungerande kommunikation och samarbete med enheterna som överlämnar uppdragen.
Du ska ha god dokumentationsförmåga och det är meriterande om du har arbetat i verksamhetssystemet Treserva.
I tjänsten ingår bilkörning och det är ett krav att du har körkort.
Vi söker dig som är trygg och stabil i dig själv. Du har ett gott bemötande mot alla och är lyhörd för våra brukares behov. Du är flexibel och pedagogisk och kan anpassa ditt sätt att jobba då du har en god förståelse för att våra brukare tar till sig stöd och samtal utifrån deras olika förutsättningar och behov. Du är lugn i pressade och svåra situationer. Du kan balansera krav som ställs på dig och kan trots tidspress fatta välgrundade beslut.Dina arbetsuppgifter
Som behandlingsassistent har du i uppgift att arbeta stödjande och motiverande för att uppnå de mål som den enskilde och socialsekreteraren har format tillsammans. Genom att upprätta genomförandeplaner gör du den enskilde delaktig i planeringen och utförandet av stödinsatserna samt dokumenterar detta i verksamhetssystemet Treserva. Stödinsatserna kan bl a bestå av: stödja och motivera enskilda att påbörja alternativt upprätthålla nödvändiga vårdkontakter inom hälso- och sjukvården, öppenvård och myndigheter som ett led i att få en förbättrad livssituation. Arbeta motiverande och stödjande med enskilda som det inletts en LVM-utredning på alt. är LVM nära. Stötta enskilda som är på väg tillbaka från institutionsvård eller boende. Arbetet sker både på fältet och i den enskildes hem.
Just nu är vi i uppstart att ta emot uppdrag avseende enskilda som vill lämna en kriminell livsstil.
Som behandlingsassistent blir du en del av en engagerad och kunnig arbetsgrupp. I arbetet erbjuds du internt metodstöd och extern processhandledning.
Vi planerar intervjuer på Dunfins gata följande tider:
16 feb kl 14.00-15.00
17 feb kl 14.30-15-30
19 feb kl 14.00-15.00
Välkommen med din ansökan! Om företaget
Socialförvaltningen Hisingen är en del av socialtjänsten i Göteborgs Stad. Vi är en av fyra socialförvaltningar. Vi arbetar målmedvetet för att skapa en bättre vardag för invånarna på Hisingen.
Vi erbjuder stöd inom individ- och familjeomsorg, socialjour, hjälp vid missbruk och i integrationsfrågor. Vi arbetar även med fritidsverksamhet samt förebyggande arbete kring till exempel folkhälsoarbete, samhällsplanering, lokalt trygghetsarbete och integrationsfrågor.
Vill du ha ett viktigt och meningsfullt arbete, välkommen till oss på Socialförvaltningen Hisingen! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/377". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen Hisingen Kontakt
Carina Gyrén carina.gyren@socialhisingen.goteborg.se 031-3668896 Jobbnummer
9712594