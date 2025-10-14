Behandlingsassistent till stödboende Plutogatan 11 på Socialförvaltningen
Helsingborgs kommun / Behandlingsassistentjobb / Helsingborg Visa alla behandlingsassistentjobb i Helsingborg
2025-10-14
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Helsingborgs kommun i Helsingborg
, Klippan
eller i hela Sverige
Vill du vara med och göra skillnad för Helsingborgs invånare som vill jobba med sin beroendeproblematik?
Välkommen med din ansökan redan idag!
Om arbetsplatsen
I staden ansvarar socialförvaltningen för individ- och familjeomsorg. Vårt uppdrag är att möjliggöra för invånare att bli självständiga i livet så att de kan ta en aktiv del i samhället.
För att skapa en mer tillgänglig socialtjänst är vi organiserade utifrån tre huvudområden: myndighet, insatser och service samt boende. Vi har höga ambitioner. Men för att lyckas behöver vi dig.
Plutogatan 11 är ett tillfälligt nyktert boende där all läkarordinerad medicinering är tillåtet. Målgruppen är personer med beroendeproblematik med en vilja att bibehålla sin nykterhet och med målsättning om en mer självständig boendelösning på sikt. Boendet består av fullt möblerade lägenheter där inga måltider ingår utan de boende förväntas själv klara sin dagliga livsföring med allt det innebär. De boende har tillgång till personal från morgon till kväll. Nattetid är boendet obemannat. Metoder som används i arbetet med våra klienter är framför allt MI (motivernade samtal) och ESL (ett självständigt liv). Under 2026 kommer vi dessutom att utbildas i Signs of Safety vars förhållningssätt ska genomsyra hela Socialförvaltningen.
Tjänsten som kommer tillsättas är en tillsvidareanställning. Arbetstiden är för närvarande förlagd dagtid samt kvällstid både vardagar och helg. Ensamarbete förekommer varje helg och vissa kvällar. Publiceringsdatum2025-10-14Dina arbetsuppgifter
Som behandlingsassistent på Plutogatan 11 arbetar du med att stötta och motivera de boende mot ett mer självständigt liv, till att bibehålla sin nykterhet, sköta sina åtagande, öva upp färdigheter till att kunna bo enligt hyreslagen samt till att ta del av det som samhället erbjuder för att kunna uppnå goda levnadsvillkor. Detta görs bland annat genom att stötta klienter i att bryta social isolering, att ta aktiv del i samhället samt att få en fungerande och meningsfull vardag. Du dokumenterar i genomförandeplaner som ligger till grund för arbetet med den boende och i månadsrapporter där den handläggande socialsekreteraren tar del av den boendes status och planering framåt.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete. I ett arbetsklimat där alla får komma till tals och där glädje och professionalitet kombineras. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år.Kvalifikationer
Kvalifikationer som efterfrågas är att du är utbildad behandlingsassistent eller har motsvarande utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig. Du har erfarenhet av att arbeta med målgruppen och de metoder som används. Dessutom har du tidigare erfarenhet av att arbeta inom en politiskt styrd organisation samt förståelse för de lagar och riktlinjer som styr vårt arbete. Det är ett krav att du har körkort och kör bil samt god digital kompetens.
Du har en positiv människosyn och utgår från att det är genom nära samarbete med klienter, kollegor och externa aktörer som vi finner lösningar och framgångsfaktorer. Du ser möjligheter i utmanande situationer och är modig och vågar agera i svåra situationer. Du litar på din förmåga och dina kunskaper, men du är även prestigelös och vågar ställa frågor till såväl kollegor som klienter när du inte kommer vidare i ett uppdrag eller i en uppgift. Du känner dig trygg i att prioritera dina arbetsuppgifter och kan formulera de personliga mål du behöver sätta upp för att nå verksamhetens mål. För dig är det lika viktigt att ta ansvar för både dina arbetsuppgifter och arbetsplatsens arbetsmiljö.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Övrig information
Intervjuer kommer ske löpande under rekryteringstiden, så välkommen med din ansökan redan idag!
Sista dag att ansöka är 2025-11-02
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. I ansökan ska CV och övriga för tjänsten relevanta handlingar bifogas, exempelvis utbildningsbevis eller legitimation. Du kommer även få besvara urvalsfrågor.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Fackliga företrädarehttps://intranat.helsingborg.se/hr/samverkan-och-delaktighet/fackliga-foretradare/ Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs kommun
(org.nr 212000-1157), https://helsingborg.se Arbetsplats
Helsingborgs stad Jobbnummer
9556863