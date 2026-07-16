Behandlingsassistent till Sköldenborg stödboende på Socialförvaltningen
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2026-07-16
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Vill du vara med och göra skillnad för Helsingborgs invånare med psykisk ohälsa? Välkommen med din ansökan redan idag!
Om arbetsplatsen
I staden ansvarar socialförvaltningen för individ- och familjeomsorg. Vårt uppdrag är att möjliggöra för invånare att bli självständiga i livet så att de kan ta en aktiv del i samhället. För att skapa en mer tillgänglig socialtjänst är vi organiserade utifrån tre huvudområden: myndighet, insatser och service samt boende. Vi har höga ambitioner. Men för att lyckas behöver vi dig. Nu söker vi en engagerad kollega till Sköldenborg stödboende!
Sköldenborg stödboende är en del av verksamhetsområde Boende och vänder sig till personer med psykosocial problematik och/eller psykisk funktionsnedsättning. På boendet arbetar 6 behandlingsassistenter och en peer support. Just nu befinner sig hela Socialförvaltningen i en spännande och utvecklande resa och vi söker nu en tillsvidareanställd kollega som vill komplettera arbetsgruppen på Sköldenborg.Publiceringsdatum2026-07-16Dina arbetsuppgifter
Som behandlingsassistent på Sköldenborg ingår det att vara ett motiverande, pedagogiskt och socialt stöd för att de boende ska kunna ha en välfungerande vardag och få det stöd de behöver för att kunna bli så självständiga som möjligt. Som behandlingsassistent utgår du från klienternas behov och lägger ditt fokus på att ge våra klienter möjligheten att öva upp de färdigheter som krävs för att kunna bo enligt hyreslagen. Arbetsuppgifter kan innefatta socialt stöd, aktivering och motivationsarbete. Du dokumenterar löpande, men också i genomförandeplaner som ligger till grund för arbetet med den boende och i månadsrapporter där den handläggande socialsekreteraren tar del av den boendes status och planering framåt.
På Sköldenborg arbetar vi utifrån metoden Ett Självständigt Liv (ESL), med målet att ge de boende goda förutsättningar att leva ett så självständigt liv som möjligt och att kunna ta del av samhällets välfärd på lika villkor. Just nu utbildas vi i och implementerar dessutom det styrke- och nätverksbaserade förhållningssättet Signs of Safety, ett lösningsfokuserat förhållningssätt som sätter den enskildes delaktighet, resurser och nätverk i centrum. Signs of Safety ska på sikt genomsyra hela Socialförvaltningens arbete.
Arbetet är förlagt på schema, såväl på dag som kväll och helg. Ensamarbete kan också förekomma.
Vad vi erbjuder
Här kan du beskriva vad vi erbjuder som arbetsgivare, exempelvis: Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år.Kvalifikationer
Vi söker dig som är positiv, har en god samarbetsförmåga samt en stark förmåga att skapa trygghet och anpassa ditt arbetssätt utifrån olika individers behov. För dig är det lika viktigt att ta ansvar för dina arbetsuppgifter som arbetsplatsens arbetsmiljö.
För att gå vidare i rekryteringsprocessen behöver du ha:
Utbildning som behandlingsassistent eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig
Erfarenhet av att arbeta med målgruppen
Tidigare erfarenhet av att arbeta inom en politiskt styrd organisation
Förståelse för de lagar och riktlinjer som styr vårt arbete
B-körkort och vilja köra bil
God datorkunskap
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Att tidigare ha arbetat med de metoder som används inom verksamheten är meriterande, men inte ett krav.
För att lyckas i ditt uppdrag är du en person som:
Har en positiv människosyn och ser möjligheter, snarare än hinder
Utgår från att vi finner lösningar och framgångsfaktorer genom samarbete med klienter, kollegor och externa aktörer
Har en förmåga att anpassa arbetet utifrån förändrade förutsättningar och individuella behov
Är nyfiken och har en vilja att lära, utvecklas och förstå både människor och arbetssätt
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Övrig information
Välkommen med din ansökan redan idag!
Sista dag att ansöka är 2026-08-09
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträdesdatum: 2026-10-01 eller enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. I ansökan ska CV och övriga för tjänsten relevanta handlingar bifogas, exempelvis utbildningsbevis eller yrkeslegitimation. Du kommer även få besvara urvalsfrågor. Om du saknar svar från oss, kontrollera skräpposten då mejl ibland sorteras dit. Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken. Fackliga företrädare https://intranat.helsingborg.se/hr/samverkan-och-delaktighet/fackliga-foretradare/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs Kommun
(org.nr 212000-1157), https://helsingborg.se/
Stortorget 17 (visa karta
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251 89 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Helsingborgs stad Kontakt
Enhetschef
Klara Nilsson Klara.Nilsson@helsingborg.se +4642103769 Jobbnummer
10003977