Behandlingsassistent till Kvinnoverksamheten och Familjeboendet
Göteborgs kommun / Behandlingsassistentjobb / Göteborg
2025-09-18
Socialförvaltningen Sydväst är en av fyra socialförvaltningar i Göteborgs Stad med runt 900 medarbetare. I stadsområdet Sydväst bor cirka 120 000 invånare och området stäcker sig från Billdal till Högsbohöjd och till södra skärgården. Förvaltningens uppdrag är att barn, unga och vuxna ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv och att barn och unga har en rik fritid. Förvaltningen jobbar också för att stötta personer i hemlöshet till ett varaktigt boende. Genom samverkan med civilsamhälle, lokalt näringsliv och andra aktörer ska vi öka folkhälsan och tryggheten i området.
I socialförvaltningen Sydväst vill vi ta tillvara på engagemanget hos alla medarbetare. Hos oss kan du påverka både ditt eget jobb och andras liv.Publiceringsdatum2025-09-18Arbetsuppgifter
Eftersom en av behandlingsassistenterna går vidare till en annan tjänst finns nu möjlighet att bli del av vårt engagerade team inom Kvinnoverksamheten och Familjeboendet. Vi tillhandahåller boende med stöd till kvinnor och barnfamiljer. De som bor hos oss har stödbehov utifrån våldsutsatthet, psykisk ohälsa eller tidigare beroendeproblematik. Som del av vårt team arbetar du tillsammans med våra brukare på uppdrag av socialtjänsten i Göteborgs stad. Vi erbjuder våra brukare individualiserat stöd som anpassas efter varje persons behov.
Den största delen av arbetet utförs i brukarnas hemmiljö. Med din förmåga till självständighet och planering kommer du vara en nyckelperson som planerar, genomför och följer upp insatserna på ett ansvarsfullt sätt. Som kontaktpersonal upprättar du tillsammans med brukarna en genomförandeplan, vilken kontinuerligt följs upp i vårt journalsystem Treserva. Du kommer att vara ett stöd för våra brukare i allt från kontakter med myndigheter och sjukvård till att hantera praktiska saker som lägenhetsskötsel och hyresbetalningar. Vi tror på ett nära samarbete med socialsekreterare och fastighetsvärdar för att skapa en väg framåt för brukaren.
Hos oss är arbetsgemenskapen viktig och vi förväntar oss att du delar ett gemensamt ansvar för verksamheten. Samarbete och kommunikation, både internt med kollegor och chef samt externt med socialtjänst och andra samarbetspartners, är en naturlig del av vårt arbete. Du erbjuds fortbildningar och metodstöd utifrån MI och LAB.
Arbetstiden innebär schema 38,25 h/vecka, dagtidsarbete samt arbete dagtid vissa helger och en vardagskväll i veckan då till kl. 19.00. Vi tillämpar i nuläget flextidsavtal.Kvalifikationer
Du som söker ska ha lägst tvåårig YH-utbildning med inriktning mot socialt arbete, alternativt högskoleexamen som socionom, beteendevetare eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du behöver även ha erfarenhet av socialt arbete med personer med stödbehov utifrån psykisk ohälsa eller våldsutsatthet. Det är en förutsättning att du har B-körkort och är trygg med att köra bil i tjänsten.
Då vi arbetar mycket med att hjälpa personer vidare och att ta stöd av olika myndigheter och vårdgivare, så ser vi det som meriterande om du har arbetserfarenhet där samverkan mellan myndigheter och vårdgivare har ingått.
Du arbetar bra med andra genom att du lyssnar, visar intresse och respekt. Du förstår det gemensamma uppdraget och arbetar för att det ska bli så bra som möjligt.
Du har mod och förmåga att fatta egna beslut inom ramen för ditt uppdrag utan att vara beroende av andra. Du tar ansvar för dina uppgifter och driver arbetet framåt.
Du är lugn och trygg i pressade och svåra situationer. Du kan balansera krav som ställs på dig och kan trots tidspress fatta välgrundade beslut.
ÖVRIGT
I den här rekryteringsprocessen kommer vi inte be om personligt brev. Du kommer istället vid ansökningsförfarandet att få svara på ett antal frågor om din kompetens inom efterfrågat område.
För att uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev. Har du skyddade personuppgifter skall du INTE ansöka via systemet utan kontakta rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
