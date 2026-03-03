Behandlingsassistent som vill bidra till livsviktig förändring | SiS Eknäs
2026-03-03
Eknäs söker Behandlingsassistent - Timvikariat
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Eknäs tar emot skolpliktiga pojkar i åldern 12-16 år med psykosocial problematik samt kriminalitet och missbruk. Institutionen är placerad strax utanför Enköping i ett naturskönt område nära till Mälaren. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
Denna tjänst är för dig som söker en särskild visstidsanställning, dvs för dig som vill arbeta när behov uppstår i verkamheten. Du blir inbokad på vakanta pass och kan lägga dig tillgänlig i vårt bemanningssystem.
Arbetsbeskrivning
Vill du vara med och skapa den livsviktiga skillnaden för utsatta människor? Då är jobbet som behandlingsassistent på SiS en meningsfull utmaning. Målet med ditt uppdrag är att motivera våra ungdomar till nya och mindre riskfyllda sätt att leva. Som behandlingsassistent är du med och ser till att rutinerna på avdelningen fungerar som de ska.
Du spelar en stor roll för stabiliteten och tryggheten för våra ungdomar och klienter, och står för basen i det dagliga livet som skolgång, städning, matlagning med mera. Du är med och bidrar till att säkerheten på institutionen upprätthålls enligt våra rutiner och dokumentation är en viktig del av ditt arbete. Du kommer jobba med att bygga trygga relationer och medverkar till att våra ungdomar/klienter får den trygghet och säkerhet som de behöver för att bryta invanda beteenden. Tillsammans med ditt team av engagerade kollegor såsom behandlingspedagoger och behandlingssamordnare har ni möjlighet att nå goda resultat och bidra till förändring. Jobbet är många gånger krävande men också stimulerande, glädjefyllt och omväxlande.
Vår vision är att vara en plats för förändring och det genomsyrar vårt bemötande, vårt engagemang och vårt förhållningssätt.
Arbetstiden är utifrån verksamhetens behovsbild och de vakanser som uppstår i den dagliga personalstyrkan.
Kvalifikationer
Din personliga lämplighet är nyckeln till livsviktig förändring. Därför behöver du ha en god förmåga att skapa engagemang och delaktighet. Lika viktigt är det att du har en grundmurad positiv människosyn, stor empatiskt förmåga och en förmåga att skapa goda relationer. Du har en god kommunikativ förmåga och kan behålla ditt lugn även i pressade situationer. Du har också förmåga att samarbeta med andra och delar gärna med dig av dina kunskaper till kollegor.
Du ska även ha:
• Avslutad gymnasieutbildning
• Erfarenhet av arbete med människor i en utsatt livssituation t.ex. inom psykiatri, HVB- verksamhet, eller vård- och omsorg.
• B- körkort
• God svenska i tal och skrift
Det är även meriterande om du har
• Erfarenhet av arbete med människor i utsatta livssituationer, t.ex. arbete inom psykiatri eller inom LSS omsorg
• Erfarenhet från klientnära befattningar på Kriminalvården, t.ex. Kriminalvårdare
• Väktarutbildning
• Erfarenhet från klientnära befattningar på Migrationsverket, t.ex. handläggare på Förvaret
• Utbildning inom vård-och omsorg
• Erfarenhet av arbete med vår målgrupp; ungdomsvård
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.
Anställning:
Tjänsten är en timanställning till och med årskiftet med möjlighet till förlänging, tillträde omgående.
Ansökan:
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 2026-04-24
Vi kommer att beställa ett utdrag ur brott-och misstankeregistret (MRBR) från Polisen.
Tester och arbetsprover kan komma att ingå i rekryteringsprocessen.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Ersättning
Efter överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://www.stat-inst.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Statens institutionsstyrelse Kontakt
HR-generalist
Monica Levin monica.levin@stat-inst.se 010-453 26 11 Jobbnummer
9773879