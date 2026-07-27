Behandlingsassistent som vill bidra till livsviktig förändring
Statens institutionsstyrelse (SIS) - Platsbanken / Behandlingsassistentjobb / Vänersborg Visa alla behandlingsassistentjobb i Vänersborg
2026-07-27
, Trollhättan
, Essunga
, Grästorp
, Uddevalla
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Statens institutionsstyrelse (SIS) - Platsbanken i Vänersborg
, Uddevalla
, Lidköping
, Falköping
, Mölndal
eller i hela Sverige
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Brättegården ligger strax utanför Vänersborg. Vi tar emot icke skolpliktiga flickor med psykosocial problematik, psykisk ohälsa samt kriminalitet och missbruk.
Arbetsbeskrivning
Vi söker behandlingsassistenter för timanställning.
Målet med ditt uppdrag är att motivera ungdomar till nya och mindre riskfyllda sätt att leva. Som behandlingsassistent är du med och ser till att rutinerna på avdelningen fungerar som de ska. Du spelar en stor roll för stabiliteten och tryggheten för ungdomarna och du står för basen i det dagliga livet som skolgång, städning, matlagning med mera. Du är med och bidrar till att säkerheten på institutionen upprätthålls enligt våra rutiner.
Tillsammans med ditt team av engagerade kollegor, exempelvis behandlingspedagoger och behandlingssamordnare, har ni möjlighet att nå goda resultat och bidra till förändring. Jobbet är många gånger krävande men också stimulerande, glädjefyllt och omväxlande. Vår vision är att vara en plats för förändring och det genomsyrar vårt bemötande, vårt engagemang och vårt förhållningssätt.
Som ny medarbetare kommer du att genomgå en introduktionsutbildning på tre heldagar samt gå bredvid en handledare dina första arbetspass.
Våra avdelningar
På behandlingsavdelningarna arbetar personalen med ungdomens individuella behandlingsplan. Som timanställd stöttar du ditt team med allt i vardagen så att färdighetsträning, strukturerade behandlingsaktiviteter och programverksamhet kan utföras. Vi har både traditionell behandlingsavdelning och behandlingsavdelning inriktad mot missbruk.
På våra särskilt förstärkta avdelningar (SFA) bor flickor med autismspektrumtillstånd och/eller intellektuell funktionsnedsättning som behöver särskilt anpassad vård och behandling. Målet är att skapa trygghet, fungerande relationer och hitta strategier som gör det möjligt att klara livet utifrån de förutsättningar som finns.
Som ett led i behandlingen för utslussning finns en öppen avdelning. Här ligger fokus på att ungdomen ska vidmakthålla sina tillförskaffade färdigheter genom att träna på att vistas i öppna former.
Den 1 september återöppnar vi våran avdelning för mottagnings- och behovsbedömning (MBB) som oftast är ungdomens första kontakt med SiS. Uppdraget här är att avbryta kriminalitet, missbruk och annat socialt nedbrytande beteende, stabilisera ungdomens situation och mående samt bedöma ungdomens behov av fortsatta insatser.
Kvalifikationer
Din personliga lämplighet är nyckeln till livsviktig förändring. Därför behöver du ha en god förmåga att skapa engagemang och delaktighet. Lika viktigt är det att du har en grundmurad positiv människosyn, stor empatisk förmåga och en förmåga att skapa goda relationer. Du har en god kommunikativ förmåga och kan behålla ditt lugn även i pressade situationer. Du har också förmåga att samarbeta med andra och delar gärna med dig av dina kunskaper till kollegor.
Du ska även ha:
Lägst 2-årig eftergymnasial utbildning vid folkhögskola eller yrkeshögskola (KY/YH) eller annan utbildning som motsvarar detta. Utbildningen ska vara inriktad mot socialt arbete, socialpedagogik, beteendevetenskap eller annat relevant ämnesområde.*
B-körkort
God svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av arbete med människor i en utsatt livssituation t.ex. från psykiatri, HVB- verksamhet eller från vård- och omsorg.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/medarbetarskap-och-ledarskap/.
• Undantag från kravet på lägst tvåårig eftergymnasial utbildning kan i enskilda fall göras, om det finns särskilda skäl enligt 5 kap.4§ socialtjänstförordningen (2025:468).
Anställning:
Då vi utökar med ytterligare en avdelning är vi i behov av fler personer som kan jobba hos oss vid behov (timmar). Du behöver ha möjlighet att arbeta minst 5 pass i månaden hos oss.
Rekrytering kommer att ske löpande under annonseringstiden, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Sista ansökningsdag kommer att vara 30 augusti. De flesta intervjuer kommer att hållas den 20 augusti och 17 september.
Innan du börjar jobba hos oss behöver du gå en obligatorisk introduktionsutbildning på 3 dagar. Denna utbildning går vid två tillfällen och det är av vikt att du kan delta på något av tillfällena. Ange i din ansökan när du kan delta:
1) 31 augusti samt 1 och 4 september
2) 5-7 oktober
Fackliga representanter:
OFR: Stefan Eriksson 072-553 61 31
Saco-S: Merja Aathila 010-453 24 09
Seko: Martin Rapp 010-453 27 27
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://stat-inst.se
462 23 VÄNERSBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Statens institutionsstyrelse (SIS) - Platsbanken Kontakt
Enhetschef
Lotta Olsson Lotta.Olsson3@stat-inst.se +46104536141 Jobbnummer
10012964