Behandlingsassistent som vill bidra till livsviktig förändring
2026-04-16
Passa på att prova ett intressant jobb som timanställd behandlingsassistent på SiS Ungdomshem Fagared!
Målet med uppdraget som timanställd behandlingsassistent på Fagared är att motivera våra ungdomar till nya och mindre riskfyllda sätt att leva. Som behandlingsassistent är du med och ser till att rutinerna på avdelningen fungerar som de ska. Du spelar en stor roll för stabiliteten och tryggheten för våra ungdomar och står för basen i det dagliga livet som skolgång, städning, matlagning med mera. Du är med och bidrar till att säkerheten på institutionen upprätthålls enligt våra rutiner. Dokumentation är en viktig del av ditt arbete. Du kommer jobba med att bygga goda behandlingsrelationer och medverkar till att våra ungdomar får den trygghet och säkerhet som de behöver för att bryta invanda beteenden. Tillsammans med ditt team av engagerade kollegor har ni möjlighet att nå goda resultat och bidra till förändring.
Vår vision är att vara en plats för förändring och det genomsyrar vårt bemötande, vårt engagemang och vårt förhållningssätt.
Arbetstiden är enligt schema dag - kväll och helg eller natt, vardagar och helger.
Som timanställd på SiS kommer du att genomgå en anpassad introduktionsutbildning för att rusta dig inför ditt uppdrag.
Din personliga lämplighet är nyckeln till livsviktig förändring. Därför behöver du ha en god förmåga att skapa engagemang och delaktighet. Lika viktigt är det att du har en grundmurad positiv människosyn, stor empatiskt förmåga och en förmåga att skapa goda relationer. Du har en god kommunikativ förmåga och kan behålla ditt lugn även i pressade situationer. Du har också förmåga att samarbeta med andra och delar gärna med dig av dina kunskaper till kollegor.
Du ska även ha:
Avslutad godkänd gymnasieutbildning
Lägst 2-årig eftergymnasial utbildning vid folkhögskola eller yrkeshögskola (KY/YH) eller annan utbildning som motsvarar detta. Utbildningen ska vara inriktad mot socialt arbete, socialpedagogik, beteendevetenskap eller annat relevant ämnesområde.*
Erfarenhet av arbete med människor i en utsatt livssituation t.ex. inom psykiatri, HVB- verksamhet, eller vård- och omsorg.
B- körkort
God svenska i tal och skrift
• Undantag från kravet på lägst tvåårig eftergymnasial utbildning kan i enskilda fall göras, om det finns särskilda skäl enligt 5 kap.4§ socialtjänstförordningen (2025:468).
Tjänsten är en timanställning, start enligt överenskommelse.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 10 maj 2026.
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-122618". Arbetsgivare: Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://stat-inst.se
Västra Fageredsvägen 100 (visa karta
)
437 41 LINDOME
Johnny Staal 0104536307
