Behandlingsassistent som vill bidra till livsviktig förändring
Statens institutionsstyrelse / Behandlingsassistentjobb / Vänersborg Visa alla behandlingsassistentjobb i Vänersborg
2026-02-06
, Trollhättan
, Essunga
, Grästorp
, Uddevalla
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Statens institutionsstyrelse i Vänersborg
, Uddevalla
, Lidköping
, Kungälv
, Falköping
eller i hela Sverige
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Brättegården ligger strax utanför Vänersborg. Vi tar emot icke skolpliktiga flickor med psykosocial problematik, psykisk ohälsa samt kriminalitet och missbruk.
Arbetsbeskrivning
Motiveras du av att arbeta med ungdomar i en utsatt livssituation och kan du stå kvar, för de flickor som behöver det allra mest?
Att arbeta inom tvångsvården med ungdomar är meningsfullt, stimulerande och utvecklande men också utmanande. Som behandlingsassistent arbetar du i team tillsammans med behandlingspedagoger och behandlingssamordnare och tillsammans ansvarar ni för att de ungdomar som bor hos oss får den trygghet, vård och behandling som de behöver. Du jobbar med kvalificerat omvårdnads- och motivationsarbete och med att vara ett stöd i vardagen. Du bidrar aktivt till att behandlingsplaner fullföljs och dokumentation är en viktig del av ditt arbete, och bidrar till rättssäkerhet, planering och uppföljning av vår verksamhet. Du bidrar till att säkerheten upprätthålls och du medverkar till att vardagen flyter på med skolgång, städning, matlagning mm.
Brättegården har sex avdelningar där varje avdelning har en enhetschef, en gruppledare och en behandlingssekreterare som tillsammans utgör ett avdelningsteam som stöttar och leder avdelningens medarbetare. Vi söker nu behandlingsassistenter med olika inriktningar och erfarenhet. I ditt personliga brev vill vi att du motiverar vilken inriktning du är intresserad av och vad du har för kompetenser som möter detta. Nedan följer en beskrivning av de olika inriktningarna:
Särskilt Förstärkta Avdelningar (SFA): Inom SFA jobbar du med flickor med autismspektrumtillstånd och/eller intellektuell funktionsnedsättning samt annan psykiatrisk problematik som behöver särskilt anpassad vård och behandling. Det är få placerade flickor och en hög personaltäthet, i en anpassad vårdmiljö. Det grundläggande på avdelningen är det habiliterande perspektivet där målet är att skapa trygghet, fungerande relationer och att hitta strategier som gör det möjligt att klara livet utifrån de förutsättningar som finns.
Avdelning för mottagning och behovsbedömning (MBB): På MBB är fokuset att stabilisera ungdomens situation och mående samt bryta socialt nedbrytande beteenden som t.ex. kriminalitet eller missbruk. En MBB avdelning är många gånger flickornas första kontakt med tvångsvården vilket innebär ett stort fokus på trygghetsbaserat och relationsskapande arbete för att i det akuta läget fånga upp vilka mönster som behöver brytas för att hjälpa flickan.
Avdelningar för behandling, låst: På behandlingsavdelning arbetar du utifrån varje ungdoms individuella behandlingsplan. Det gör du genom färdighetsträning, strukturerade behandlingsaktiviteter och programverksamhet. Du tar del i allt gällande flickornas vardag på avdelningen och i skolan. Vi har både traditionell behandlingsavdelning och behandlingsavdelning inriktad mot missbruk.
Öppen avdelning: Som ett led i behandlingen för utslussning finns en öppen avdelning. Här ligger fokus på att flickorna ska vidmakthålla sina tillförskaffade färdigheter genom att träna på att vistas i öppna former.
Kvalifikationer
Som person behöver du vara en trygg vuxen som är inlyssnande och har förmågan att skapa tillitsfulla relationer med ungdomar som har utmanande beteenden. Du måste kunna vara kontrollerad i stressfyllda situationer och hantera konflikter på ett konstruktivt sätt. Du behöver se och förstå vikten av att samarbeta med dina kollegor samtidigt som du behöver kunna fatta egna beslut.
Du ska också ha:
• Minst examen från 2-årig eftergymnasial utbildning* vid folkhögskola eller yrkeshögskola med inriktning mot socialt/pedagogiskt behandlingsarbete eller utbildning från högskola som vi bedömer likvärdig.
• Undantag från kravet på lägst tvåårig eftergymnasial utbildning kan i enskilda fall göras, om det finns särskilda skäl enligt 5 kap.4§ socialtjänstförordningen (2025:468). Det är viktigt att du i din ansökan bifogar relevanta betyg/intyg.
• B-körkort
• God svenska i tal och skrift
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.
Anställning:
Arbetstiden är enligt schema och innefattar dag, kväll och helg.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Urval, intervjuer och rekrytering sker fortlöpande under annonseringstiden.
Som ny medarbetare kommer du att genomgå SiS grundutbildning på 10 veckor. I utbildningen varvas teori med en handledd introduktion. Utbildningen rustar dig för behandlarrollen i SiS verksamhet.Publiceringsdatum2026-02-06Så ansöker du
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 22 mars 2026
Tester och arbetsprover kan komma att ingå i rekryteringsprocessen.
Fackliga representanter:
OFR: Stefan Eriksson, 072-553 61 31
Saco-S: Merja Aathila, 010-4532409
Seko: Martin Rapp, 010-453 27 27
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://www.stat-inst.se/ Arbetsplats
Statens institutionsstyrelse Kontakt
Enhetschef
Camilla Åberg Sjögren camilla.sjogren@stat-inst.se 010-4536101 Jobbnummer
9728637