Behandlingsassistent som vill bidra till livsviktig förändring
Statens institutionsstyrelse / Behandlingsassistentjobb / Ekerö Visa alla behandlingsassistentjobb i Ekerö
2025-09-19
, Botkyrka
, Salem
, Södertälje
, Huddinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Statens institutionsstyrelse i Ekerö
, Södertälje
, Sundbyberg
, Solna
, Stockholm
eller i hela Sverige
Om Rebecka
SiS ungdomshem Rebecka tar emot icke skolpliktiga flickor, 16-21 år, med psykosocial problematik samt kriminalitet och missbruk som är tvångsvårdade enligt LVU och som behöver behandling. Rebecka har fem avdelningar med olika uppdrag. Utredningsarbetet genomförs av psykologer, utredningssekreterare, lärare och sjuksköterska och när uppdraget kräver även barnpsykiatriker.
Ungdomarna som placeras på Rebecka har minst en kontaktperson att vända sig till under vistelsetiden. Kontaktpersonen håller i planeringen och utformningen av behandlingsplanen tillsammans med flickan, socialtjänsten och flickans nätverk. Kontaktpersonerna håller även i strukturerade samtal med flickorna varje vecka. De är också en del av utredningsteamet i utredningsplaceringarna och deltar i de behandlingsinsatser som görs på behandlingsavdelningarna.
På Rebecka bedriver vi behandlingsarbete med bl.a. metoderna Återfallsprevention (ÅP), Aggression Replacement Training (ART) och Motiverande samtal (MI). Behandlingen bedrivs både i grupp och enskilt. Alla flickor har en individuell behandlingsplan som utgår från flickans behov och socialtjänstens uppdrag. Institutionen arbetar utifrån ett lågaffektivt förhållningssätt.
Flickorna har för det mesta mycket komplex problematik i form av trauma, missbruk, antisocialt beteende, personlighetssyndrom och neuropsykiatriska svårigheter av olika slag. Vårt uppdrag är att ge flickorna bättre förutsättningar för ett socialt fungerande liv utan missbruk, kriminalitet eller annat normbrytande beteende.
Arbetsbeskrivning
Vill du vara med och skapa den livsviktiga skillnaden för utsatta människor? Då är jobbet som behandlingsassistent på SiS en meningsfull utmaning. Målet med ditt uppdrag är att motivera våra flickor till nya och mindre riskfyllda sätt att leva. Som behandlingsassistent är du anställd för att ge vård och behandling. Du bidrar till att rutinerna på avdelningen fungerar som de ska. Du spelar en stor roll för stabiliteten och tryggheten för våra flickor och står för basen i det dagliga livet som skolgång, städning, med mera. Du är med och bidrar till att ordningen och säkerheten på institutionen upprätthålls enligt våra rutiner.
Dokumentation är en viktig del av ditt arbete. Du kommer jobba med att bygga trygga relationer och medverkar till att våra flickor får den trygghet och säkerhet som de behöver för att bryta invanda beteenden. Tillsammans med ditt team av engagerade kollegor såsom behandlingspedagoger och behandlingssamordnare har ni möjlighet att nå goda resultat och bidra till förändring. Jobbet är många gånger krävande men också stimulerande, glädjefyllt och omväxlande.
Vår vision är att vara en plats för förändring och det genomsyrar vårt bemötande, vårt engagemang och vårt förhållningssätt.
Arbetstiden är enligt schema vaken natt inklusive helg.
Som ny medarbetare kommer du att genomgå SiS grundutbildning på 10 veckor. I utbildningen varvas teori med en handledd introduktion och utbildningen rustar dig för behandlarrollen i SiS verksamhet.
Vi arbetar utifrån våra värdeord; Respekt, Omtanke och Tydlighet.
Vi ser gärna sökande med olika bakgrunder och erfarenheter och uppmuntrar särskilt kvinnor att söka tjänsten.
Kvalifikationer
Din personliga lämplighet är nyckeln till livsviktig förändring. Därför behöver du ha en god förmåga att skapa engagemang och delaktighet. Lika viktigt är det att du har en grundmurad positiv människosyn, stor empatisk förmåga och en förmåga att skapa goda relationer. Du har en god kommunikativ förmåga och kan behålla ditt lugn även i pressade situationer. Du har också förmåga att samarbeta med andra och delar gärna med dig av dina kunskaper till kollegor.
Du ska även ha:
• Lägst 2-årig eftergymnasial utbildning vid folkhögskola eller yrkeshögskola (KY/YH) eller annan utbildning som motsvarar detta. Utbildningen ska vara inriktad mot socialt arbete, socialpedagogik, beteendevetenskap eller annat relevant ämnesområde.
• God svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av arbete med människor i utsatta livssituationer, t.ex. arbete inom psykiatri, LSS omsorg eller inom HVB
• Erfarenhet från klientnära befattningar på Kriminalvården, t.ex. Kriminalvårdare
• Utbildning inom vård- och omsorg
• Erfarenhet av arbete med vår målgrupp (t.ex. missbruksvård, ungdomsvård, unga flickor etc.)
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.
Anställning
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Ansökan
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 3 oktober.
Ange referensnummer: 2.9.1-7998-2025
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande. För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen.Publiceringsdatum2025-09-19Kontaktperson för detta jobb
Shahed Kamel Ejeel
Rekryterare
010-453 24 21shahed.kamelejeel@stat-inst.se
Fackliga företrädare
Merja Aahtila
Fackligt ombud, SACO-S
010 453 2409merja.aahtila@stat-inst.se
Jenny Kingstedt
Facklig företrädare ST/OFR
010-453 40 77Jenny.Kingstedt@stat-inst.se
Nicole Leiringer
Facklig företrädare SEKO
010-453 60 08nicole.leiringer@stat-inst.se
