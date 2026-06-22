Behandlingsassistent Natttjänst
Serigmo Care Vassebro AB / Behandlingsassistentjobb / Mark Visa alla behandlingsassistentjobb i Mark
2026-06-22
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Hejsan!
Nu finns en tjänst som behandlingsassistent att söka till Vassebro HVB. Vi är ett etablerat behandlingshem som ligger naturskönt nära sjöar, en fantastiskt vacker och trivsam arbetsmiljö!
Tjänsten är på 78% och gäller kvälls och nattarbete. Du är aldrig ensam utan har en kollega under nätterna.
Arbetsuppgifterna som ingår är tillsyn och omvårdnad av vuxna klienter med en psykosocial utsatthet ofta i kombination av beroendeproblematik och kriminalitet.
På behandlingshemmet som är drogfritt, ingår i arbetsuppgifterna att du delar läkemedel samt utför drogtester på klienterna vid behov.
Önskvärt är att du har tidigare erfarenhet av berörd målgrupp som återfinns inom kriminalvård och socialtjänst.
Du behöver kunna uppvisa ett utdrag från polisens belastningsregister. Körkort är ett krav då du kan komma att behöva transportera klienter i tjänsten.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22
E-post: christopher.almberg@serigmocare.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Serigmo Care Vassebro AB
(org.nr 556349-3914)
Vassevägen 35 (visa karta
)
519 30 HORRED Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vassebro HVB / Serigmo Care AB Jobbnummer
9972672