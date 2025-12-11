Behandlingsassistener sökes för Sommaren 2026 till Viljan Solviken
Viljan Individ och Familj AB / Vårdarjobb / Hultsfred Visa alla vårdarjobb i Hultsfred
2025-12-11
, Vimmerby
, Högsby
, Ydre
, Oskarshamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Viljan Individ och Familj AB i Hultsfred
, Vimmerby
, Oskarshamn
, Eksjö
, Jönköping
eller i hela Sverige
Om Viljan Solviken
Välkommen till Viljan Solviken - ett tryggt boende för dig över 25 år med psykiska funktionsnedsättningar eller samsjuklighet, som behöver omfattande vård och omsorg.
Hos oss får man ett individuellt anpassat stöd utifrån sina behov och önskemål, med en gemensamt framtagen plan för att skapa en trygg vardag med rutiner och struktur.
Viljan Solviken består av tre mindre fristående villor med 8 rum i varje, samt avdelningen Dungen med platser. De är modernt utrustade och du bor i enkelrum och delar dusch och toalett med en annan person. Vi har även 4 enrumslägenheter cirka 400 m från Solvikens område. För anhöriga som vill hälsa på finns övernattningsmöjlighet.
Vi erbjuder dygnet runt-bemanning, med sjuksköterska på plats under vardagar och tillgång till psykiatriker. Här kan man även bo om du omfattas av LPT, LVM eller LRV i öppenvård, och vi tar emot personer i LARO-programmet.
Vi arbetar med lågaffektivt bemötande och schemastöd, med fokus på motivation och stöd som ser till hela människan. Vårt mål är att stärka dina egna färdigheter och skapa en meningsfull vardag, anpassad efter de boendes intressen.
Medarbetare på Solviken
Som medarbetare på Solviken arbetar du i team med alla dina kollegor. Vi värnar om den psykosociala arbetsmiljön och arbetar aktivt med tron på att alla roller inom verksamheten har ett lika värde. Varje individ i arbetsgruppen behövs för att vi gemensamt skall kunna tillgodose våra boendes behov på bästa möjliga sätt. Du är en viktig del i arbetsgruppen.
Om rollen som behandlingsassistent
Vi arbetar med engagemang i allt kring våra klienter. Arbetet innebär att möta människor i kris och/eller med en svår livssituation är det väldigt viktigt att du själv kan se möjligheter, förmedla hopp och bemöta människor på ett respektfullt sätt. Du stöttar klienter genom samtalen och ni tillsammans utvecklar strategier för att uppnå mål i vardagen. Målet är att våra klienter ska få större självförtroende, förmåga och självinsikt vilket leder till ökad förmåga att klara sin vardag. Som behandlingsassistent är ditt arbete varierande och innefattar allt från att verbalt motivera våra boende till att hantera sin vardag, omvårdnadsmoment, aktiviter etc.
Du ingår i ett team med flera omvårdnadspersonal, SSK, chef och samordnare som finns på plats.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Stöd och hjälp till boende utifrån varierande förmågor
Omvårdnadsmoment
Aktiviteter
Stödjande samtal
Medicindelning
Dokumentation
KvalifikationerPubliceringsdatum2025-12-11Kvalifikationer
Relevant utbildning, USK, Socialpedagog/behandlingspedagog
Körkort
Meriterande:
Tidigare arbete med missbruk/psykisk sjukdom
Tidigare erfarenhet av vård av patienter med fysiska funktionshinder
Anställningsvillkor
Roll: Behandlingsassistent
Anställningsform: Timanställning
Tjänstgöringsgrad: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag, kväll, helg, natt
Tillträde: Maj/ Juni 2026, vid intresse finns möjlighet till tidigare påbörjan av tjänst
Kollektivavtal: Ja
Vad kan vi erbjuda dig? Viljan är en del av Attendo, som är en trygg arbetsgivare och kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och och personalrabatter via vår förmånsportal AttendoPlus, i samarbete med Benifex.
Om rekryteringsprocessenFöre eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd. Sista ansökningsdag 1 mars men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Om AttendoViljan är en del av Attendo, som är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom IOF. Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Om du vill vara med och hjälpa människor att ta nästa positiva steg i livet så är Viljan arbetsplatsen för dig.
Välkommen med din ansökan!Tillsammans för en bättre morgondag!Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Geir Johansen Samordnare 070 - 500 73 35 Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Viljan Individ och Familj AB
(org.nr 556477-8958), https://www.viljan.se Arbetsplats
Viljan Kontakt
Anja Göransson anja.goransson@attendo.se Jobbnummer
9638546