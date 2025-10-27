Behandling och rådgivning enligt dr Joe Dispenza
2025-10-27
Vi söker dig som helst själv har erfarenhet av hans metodik och upplägg. Vi har en hotellverksamhet spridd över Sverige och ämnar nu lägga till även denna typ av service för våra gäster och även för vår personal.
Du får självklart gärna ha kunskap om många andra sorters behandlingar och metoder för att må bättre.
Du är professionell mot både gäster och kollegor.
Du har en god arbetsmoral
Du är stolt över din roll, är en mild person som älskar människor och du överträffar alltid kundernas förväntningar.
Som person vill vi att du är ödmjuk och genuint serviceinriktad. Vi vill att du är en aktiv medarbetare som är engagerad i det du gör med hela ditt hjärta. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-26
E-post: application@billebro.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivare Logistik & distribution i Norden AB (org.nr 556423-2592)
(org.nr 556423-2592)
Dannäs Fridhem 1 (visa karta
)
331 72 FORSHEDA Arbetsplats
Rental Home Dannäs Jobbnummer
9576633