Behandlare vuxen missbruk/ beroende/ våld i nära relation
Åstorps kommun, Individ & familjeomsorg / Socialsekreterarjobb / Åstorp Visa alla socialsekreterarjobb i Åstorp
2026-07-17
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Vill du ha ett jobb som känns meningsfullt och där dina idéer tas på allvar?
Välkommen till Åstorps kommun.
Hos oss arbetar du i en modig och framtidsinriktad organisation där vi prövar nya vägar och utvecklar våra verksamheter tillsammans. Våra medarbetare upplever hög tillit i vardagen till sina chefer, till varandra och till uppdraget. Här får du förutsättningar att ta ansvar, påverka ditt arbete och bidra med dina idéer.
Vi tror på ett tillitsbaserat ledarskap där chefer lyssnar, ger stöd och skapar utrymme för utveckling. Oavsett roll är du med och gör skillnad för invånare, kollegor och kommunen som helhet.
Åstorps kommun ligger naturnära i nordvästra Skåne med goda pendlingsmöjligheter och är en del av Familjen Helsingborg, vilket ger fler möjligheter till samarbete, utveckling och kompetensutbyte.
Tillsammans skapar vi värde varje dag.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som behandlare arbetar du med beviljade bistånd (SoL/LVM), insatser utan behovsprövning och med servicesamtal. Du arbetar nära kollegor inom socialtjänst, hälso- och sjukvård och andra samverkansparter för att skapa hållbara lösningar för den enskilde. I rollen som behandlare arbetar du med stöd- och behandlingsinsatser för vuxna personer som lever med skadligt bruk eller beroende, samt personer som är utsatta eller utövar våld i nära relation. Arbetet sker både individuellt och i grupp och omfattar motivationsarbete, rådgivning, stödjande samtal och behandlingsinsatser. En del av arbetet är också uppsökande och stöd till anhöriga. Arbetet sker företrädesvis dagtid men viss tjänstgöring kan komma att ske på kvällstid. Du förväntas också bidra till verksamhetens utveckling. Publiceringsdatum2026-07-17Kvalifikationer
Du har en högskoleutbildning t ex socionomutbildning, samhälls-/beteendevetenskaplig utbildning eller annan utbildning som vi bedömer som lämplig för tjänsten.
Du har erfarenhet av att arbeta med skadligt bruk, beroende och/eller våld i nära relation.
Meriterande utbildning är exempelvis samtal om frihet och samtal om våld, Återfallsprevention, MI och CRA/ A-CRA. Har du exempelvis utbildning i FREDA och/eller PATRIARK ses det som meriterande. Vi använder oss av dokumentationssystemet Journal Digital och erfarenhet av det ses som positivt.
Körkort B är ett krav då du kommer köra i tjänsten.Dina personliga egenskaper
Vi önskar att du är prestigelös och ödmjuk inför klienternas utmaningar och att du tycker om att samverka och samarbeta med kollegor både inom och utom den egna organisationen och du bidrar till en god arbetsmiljö. Du behöver kunna hantera stressfyllda och komplexa situationer med bibehållet lugn och vara flexibel utifrån att arbetet ibland kräver det. Vi vill att du är genuint nyfiken och intresserad av att arbeta med människor samt att du har ett eget driv och kan leda dig själv i arbetet. Vi ser också en god portion humor som en nödvändighet för ett hållbart arbetsliv. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Kompetensutveckling efter behov
2 000 kronor i friskvårdsbidrag per år
Möjlighet att semesterväxla, vilket innebär att du byter semesterersättning mot extra semesterdagar.
Introduktionsdag och digital introduktion för dig som nyanställd
Välkommen med din ansökan!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-08-17 Snarast eller enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid. Viss kvällstjänstgöring förekommer Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336670". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Åstorps Kommun
(org.nr 212000-0936)
265 80 ÅSTORP Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Åstorps kommun, Individ & familjeomsorg Kontakt
Fackliga företrädare nås via kommunens växel +464264000 Jobbnummer
10004880