Behandlare till vuxen stöd och behandling - öppenvård
2026-04-07
Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du får möjlighet att göra skillnad i människors liv tillsammans med ett härligt team, nära kollegor och ledning? Då tror vi att du kommer att trivas hos oss! Publiceringsdatum2026-04-07Om företaget
Enheten för sociala insatser består av Vuxen stöd och behandling, Barn ungdom familj och Anhörigcentrum.
Vuxen stöd och behandling är en verksamhet som erbjuder öppenvårdsinsatser för personer med olika former av psykosocial problematik - med särskilt fokus på substansbruk, spel om pengar, våldsutsatthet, våldsutövande samt stöd till anhöriga.
På enheten arbetar just nu 2 st behandlare och 3 st behandlingsassistenter som alla jobbar mot målet att medborgare ska få ett bra bemötande och stöd efter individuella behov. Hos oss finns ett nära ledarskap av EC och TL som ger stöd i det dagliga arbetet.
Vi är stolta över den verksamhetsutveckling vi nu utför med fokus på att nå individer i ett tidigt skede innan problem uppstått. Att vi kan sänka trösklarna och erbjuda snabbare insatser utan behovsprövning.
Hela den svenska beroendevården står inför förändringar utifrån den nya socialtjänstlagen och samsjuklighetsutredningen som klargör att ansvaret för beroendevården successivt ska övergå till regionernas ansvarsområde. Hos oss arbetar vi redan med samverkan med regionens specialiserade beroendevård i Västerås. Dina arbetsuppgifter
Som behandlare hos oss arbetar du med att erbjuda kvalificerade samtalsbehandlingar och stödinsatser till vuxna. Både enskilt och i grupp. Du erbjuder stöd och/eller behandling i frågor som berör målgruppen. I rollen som behandlare möter du även våldsutsatta, de som har utövat våld - eller är anhörig till någon som befinner sig i en svår livssituation. Hos oss får varje individ hjälp i en trygg och respektfull miljö, med fokus på förändring, återhämtning och ökad livskvalitet.
En stor del av arbetet går ut på att bygga relationer och allianser med de vi möter samt att samverka med aktörer som behöver involveras eller är involverade kring individen. I arbetet kan det även ingå att ge praktiskt stöd och vägledning samt att arbeta utåtriktat och uppsökande i samarbete med kollegor internt och externt. Vi har en tät samverkan med övriga behandlare, socialsekreterare, region och övriga verksamheter i kommunen.
Tillsammans med dina kollegor ansvarar du för planering och genomförande av behandling och av att ge anhöriga stöd. I arbetsuppgiften ingår att självständigt föra journalanteckningar som avspeglar förändringsprocessen liksom att upprätta, följa upp genomförandeplaner samt att upprätta behandlingsrapport efter genomförd vård. Du behöver vara bekväm med att övervaka och utläsa resultat av urinprov. Vi erbjuder drop in två gånger i veckan samt har en tillgänglig mottagning.
Kvalifikationer
Vi söker dig som är en behandlare med erfarenhet av kvalificerad samtalsbehandling utifrån målgruppen. Du har erfarenhet av förebyggande arbete. Du är trygg i din yrkesroll, har god självkännedom och kan arbeta självständigt men också i team. Du är utbildad alkohol/drogterapeut, socialpedagog, beteendevetare alt. socionom. Du har dokumenterad kunskap om substansbruk och samsjuklighet. Du har en verktygslåda flera evidensbaserade metoder samt erfarenhet av drogscreening,
Meriterande är om du har följande dokumenterade utbildningar: Grundläggande psykoterapeutisk utbildning (steg 1). Utbildning i evidensbaserat metodstöd som tex återfallsprevention, MI, KBT, CRAFT, CRA, MET, HAP. Kunskap om psykisk ohälsa och NPF, utbildning i våld i nära relation inkl. hedersrelaterat våld och förtryck. Utbildning i Samtal om frihet, samtal om våld. FREDA, Patriark, erfarenhet om spelmissbruk, gruppledarutbildning alt erfarenhet av att hålla i grupper. Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Vid rekryteringen lägger vi också stor vikt vid personlig lämplighet och att teamets samlade kompetens gynnar det vårt uppdrag omfattar.
Anställningsvillkor
Tillsvidare heltid
Arbetstid dagtid, viss kvällstjänstgöring kan förekomma
Individuell lönesättning
Tillträde efter överenskommelse
Provanställning kan komma att tillämpas
För tjänsten erfordras körkort.
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret vid eventuell anställning.
Ansökan
Ansök senast 2026-04-26
Ansökan sker från http://www.sala.se/ledigajobb.
Vi tar inte emot ansökningar via e-post.
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden och anställning kan ske innan ansökningstidens slut, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Upplysningar
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Enhetschef Eva-Lotta Holmberg, tel: 0224-74 96 29 eller e-post: Eva-Lotta.holmberg@sala.se
Teamledare Maria Rossbäck, tel: 0224-74 96 39 eller e-post: maria.rossback@sala.se
Facklig kontakt:
Vision, Thomas Roberg, e-post: thomas.roberg@sala.se
Om arbetsgivaren
I Sala kommun tar chefer och medarbetare gemensamt ansvar för resultat, arbetsmiljö och utveckling. Arbetet bygger på rätt kompetens, förtroende och delaktighet. Med tillitsbaserat ledarskap och aktivt medarbetarskap skapar vi ett enkelt, effektivt och medborgarvänligt arbetssätt som ger hög kvalitet och goda resultat.
Läs mer om Sala på http://www.sala.se/.
Välkommen med din ansökan!
Sala kommun söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och ålder.
