Behandlare till Rehabiliteringsmottagning långvarig smärta i Malmö
Region Skåne, Nära vård och hälsa
2026-03-10
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige
, Burlöv
, Lund
, Trelleborg
, Landskrona
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du vara med från starten och bygga upp en ny verksamhet för multimodal smärtrehabilitering i Region Skåne? Nu söker vi behandlare med beteendemedicinsk kompetens till våra nystartade mottagningar i Kristianstad, Malmö och Helsingborg. Från den 1 april startar vi upp tre mottagningar för multimodal smärtrehabilitering på primärvårdsnivå (MMRpv) i regionens regi, med uppdrag att successivt utveckla och forma verksamheten över tid.
Detta är en unik möjlighet att vara med och forma verksamheten från grunden. Som medarbetare får du stora möjligheter att påverka såväl arbetssätt och behandlingsinnehåll som struktur, teamarbete och mottagningarnas fortsatta utveckling. Du arbetar teambaserat tillsammans med fysioterapeut, arbetsterapeut, läkare och medicinsk sekreterare, där samverkan mellan professionerna är en central del av uppdraget. Behandlingen sker framför allt i gruppformat, med fokus på strukturerade, evidensbaserade och personcentrerade insatser.Publiceringsdatum2026-03-10Arbetsuppgifter
Multimodal smärtrehabilitering syftar till att förbättra funktion hos personer med långvarig smärta genom att utveckla bättre hanteringsstrategier och öka livskvalitén. Det är en teambaserad och strukturerad rehabiliteringsform. Du arbetar utifrån ett beteendemedicinskt och biopsykosocialt förhållningssätt som en del av teamet. Behandlingsmetoderna baseras på kunskap om smärtfysiologi, sensomotorisk funktion och beteendemedicin samt kognitiv beteendeterapi (KBT) och Acceptance and Commitment Therapy (ACT). All behandling sker i grupp med cirka sex till åtta deltagare.
Din roll i teamet inkluderar:
• planering och genomförande av gruppbaserade insatser med fokus på beteendeförändring, smärthantering, funktion och livskvalitet
• patientutbildning och föreläsningar inom kroppsmedvetenhet samt stöd till patienten att hantera sin vardag utifrån egna förutsättningar och acceptans
• främjande, förebyggande och åtgärdande samtal i grupp med lösningsfokus och acceptans
• medverkan i planering, upprättande och implementering av handlingsplaner för att uppnå rehabiliteringsmålen
• ge rådgivning i frågor som rör livssituation, relationer, stress och psykisk hälsa kopplat till smärtupplevelsen
• arbete med motiverande och vägledande samtal kring delaktighet i patientens rehabilitering.
En viktig del av uppdraget är att bistå verksamheten med handledning och konsultativt stöd till teamen avseende psykologiska behandlingsprinciper, beteendeförändring och ett gemensamt professionellt förhållningssätt. Du deltar även i utvecklings- och kvalitetsarbete inom verksamheten.
Som behandlare har du din huvudsakliga placering på en av mottagningarna i antingen Kristianstad, Malmö eller Helsingborg och i din ansökan anger du vilken/vilka orter du är intresserad av. Resor mellan orterna kan förekomma.Kvalifikationer
Vi söker dig med relevant högskole-/universitetsutbildning inom psykologi, till socionom såsom hälso- och sjukvårdskurator eller inom beteendevetenskap. Du har därtill minst grundläggande psykoterapiutbildning i KBT (steg 1). För tjänsten krävs också erfarenhet av samtalsmetodik samt arbete med beteendeförändring och motivation. Du är även van vid att arbeta med gruppbehandling och har god förståelse för grupprocesser. Goda språkkunskaper i svenska i så väl tal som skrift är ett krav och vid legitimationsyrke krävs svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala.
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
• smärtrehabilitering och det biopsykosociala förhållningsättet
• rehabilitering av patienter med långvarig smärta
• tvärprofessionellt teamarbete
• en rehabiliteringskoordinatorroll.
Har du utbildning i ACT eller annan evidensbaserad metod som är relevant vid långvarig smärta är det också meriterande, likaså om du har kunskap om smärtfysiologi.
Som person ser vi att du har ett genuint intresse för rehabilitering vid långvarig smärta och ett personcentrerat arbetssätt. Du är engagerad, strukturerad och har god samarbetsförmåga, samtidigt som du är trygg i din yrkesroll och kan arbeta självständigt. Vi värdesätter också att du trivs med att arbeta i team. Du bidrar med din kunskap, men är också nyfiken på att lära av andra yrkesgrupper. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Observera att denna annons finns publicerad under flera kategorier/orter som är kopplade till en huvudannons. Du kan därefter komma att slussas vidare när du söker jobbet.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Förvaltningen Nära vård och hälsa har funnits sedan den 1 januari 2025. Förvaltningen ansvarar för anslagsfinansierad vårdverksamhet inom nära vård. I detta innefattas bland annat mobila team och specialiserad palliativ vård, mottagningsverksamhet inom nära vård, akutvård inom nära vård, 1177 på telefon samt vissa regiongemensamma funktioner. Dessutom ansvarar förvaltningen för utveckling och uppföljning av omställningen till nära vård i Region Skåne. Antalet medarbetare beräknas bli omkring 1 000.
