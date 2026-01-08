Behandlare till Öppenvården barn och vuxna
Norrtälje kommun / Socialsekreterarjobb / Norrtälje Visa alla socialsekreterarjobb i Norrtälje
2026-01-08
, Vallentuna
, Vaxholm
, Täby
, Värmdö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Norrtälje kommun i Norrtälje
, Stockholm
eller i hela Sverige
På Norrtälje kommun är vi stolta över att vara en del av samhällets demokratiska grund och att vara en del av våra invånares så viktiga vardag.
I vår breda verksamhet med våra kunskaper och erfarenheter, har vi en gemensam drivkraft - vi vill få människor och möjligheter att växa. Vi är stolta över varandra och hur vi tillsammans berikar livet för våra invånare.
Arbetar du med behandling inom skadligt bruk och beroende och trivs i en öppenvårdskontext där relation, delaktighet och förändringsarbete står i centrum? Då kan detta vara rätt uppdrag för dig.
Om Öppenvården inriktning skadligt bruk och beroende
Som behandlare i vår öppenvårdsverksamhet arbetar du med individuellt anpassade insatser för personer med skadligt bruk och beroende. Insatserna kan ske i den enskildes hem, i våra lokaler eller i andra releventa miljöer.
Inom ramen för den nya socialtjänstlagen kommer vi inom kort även att kunna erbjuda stöd utan bistånd samt bedriva ett mer förebyggande arbete.Publiceringsdatum2026-01-08Dina arbetsuppgifter
Som behandlare hos oss kommer du att:
•
Genomföra behandlings- och förändringsarbete
•
Samverka med hälso- och sjukvården, socialtjänst samt andra relevanta aktörer
• Upprätta och följa upp genomförandeplaner
•
Dokumentera enligt gällande lagstiftning
• Bidra i utvecklingen av verksamhetens metoder och arbetssätt
Det här behöver du ha med digKvalifikationer
• Har socionomexamen, examen inom socialt arbete, psykologi, behandlingspedagogik eller annan relevant högskoleutbildning
• Har erfarenhet av arbete med skadligt bruk och beroende samt våld i nära relation, gärna inom socialtjänst eller vuxenpsykiatri
• Har god förmåga att skapa tillit och relationer
• Har kunskap om och gärna erfarenhet av MI, KBT, återfallsprevention, CRA eller andra evidensbaserade behandlingsmetoder
• Är trygg, lyhörd och har god samarbetsförmåga
Meriterande
• Steg 1 utbildning
• Erfarenhet av arbete med samverkan mellan olika huvudmän
Vi uppskattar om du som person har följande förmågor;
• Du tar initiativ och ser möjligheter,
• Du har en positiv grundsyn och personlig mognad,
• Du kan kombinera kompetens och förståelse för andra människor.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
Vi erbjuder dig
• Närhet till arbetsledningen,
• tillgång till handledning och kompetensutveckling,
• hög grad av självständighet,
• distansarbete om verksamheten tillåter,
• kunniga och engagerade kollegor,
• trevliga lokaler centralt i Norrtälje,
• möjlighet att semesterväxla,
• friskvårdsbidrag,
• 36 h vecka från och med mars 2026.
Anställningsform, omfattning och start
•
Anställningsform: tillsvidare, provanställning kan komma att tillämpas
•
Omfattning: heltid
•
Tillträde: 250202 eller enligt överenskommelse.
Vid tillsvidareanställning kan provanställning komma att tillämpas.
Vi intervjuar löpande - så vänta inte med din ansökan!
Om ossVi är Norrtälje - en kommun där gamla traditioner möter nya idéer. Där närheten till storslagen natur och storstadspuls finns inom räckhåll. Här är vi drygt 3 400 medarbetare som varje dag arbetar för att våra drygt 66 000 invånare ska få leva i ett tryggt och välmående samhälle. Här vill vi göra plats för olika perspektiv, tankar och behov. Vi vill hjälpas åt och dela lärdomar, framgångar och glädje medan vi tillsammans utvecklar Norrtälje kommun. Läs gärna mer om vår värdegrund Invånaren först - Allas lika värde - Höga förväntningar och Vår vision Vi ska vara den mest attraktiva och trygga platsen att bo, verka och besöka
Vi erbjuder mindre hyreslägenheter under det första året på din nya anställning - så att du i lugn och ro får tid att hitta din drömbostad. Närheten till Stockholm, Uppsala, Arlanda och Kapellskär gör att resten av världen alltid finns inom räckhåll.
Alla som jobbar hos oss är medlemmar i Club Communalis - personalföreningen som sätter guldkant på arbetsvardagen med gemenskap, glädje och aktiviteter för alla. Vi har ett stort urval förmåner kopplade till bland annat aktiviteter, välmående, försäkringar, pension, distansarbete och semester: Våra förmåner
Norrtälje kommun ingår i finsktförvaltningsområde och vi ser positivt på om du är finsktalande eller om du kan något av minoritetsspråken alternativt annat språk. Ansökningshandlingar till denna tjänst är att betrakta som offentliga handlingar som vi kan komma att lämna ut på begäran. Vi har valt våra samarbetspartners i denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med försäljare av rekryteringstjänster. Ersättning
Individuell lönesättning Friskvård 36 h from mars 2026 semesterväxling Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrtälje kommun
(org.nr 212000-0217), https://www.norrtalje.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Norrtälje Kommun Kontakt
Enhetschef
Lorenny Stenbäck lorenny.stenback@norrtalje.se 0176-1141 Jobbnummer
9672997