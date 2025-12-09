Behandlare till Nytida Stödboende och Öppenvård Göteborg.
2025-12-09
Som behandlare inom Nytidas Stödboende och Öppenvård jobbar du som medarbetare med insatser inom Stödboende och Öppenvård.
Vi på Nytida har i flera år arbetat med att utveckla våra stödboenden till att bli en central del i förändringsarbetet med den enskilde. Syftet med insatsen är att ge en bra grund med stöd till den enskilde för att bli en självständig vuxen. För att förstå individens behov behöver vi se helheten där sysselsättning, fritid, nätverk och boende är grundläggande förutsättningar för meningsfullhet, trygghet och rutin i vardagen.
Arbetet i Stödboende består centralt av att stödja ungdomarna med det praktiska som krävs för att klara ett eget boende, till exempel:
Planera och strukturera sin vardag
Ekonomi, budget och att betala räkningar
Stöd kring skola, praktik eller arbete
Matlagning, inköp och hushållssysslor
Kontakt med myndigheter och hälso- och sjukvård
Dokumentation
Som behandlare är du en del av Nytidas öppenvård i Göteborg som erbjuder individuellt anpassade behandlingsinsatser för barn, unga, vuxna och familjer med behov kopplade till exempelvis psykisk ohälsa, beroende, självskadebeteende, kriminalitet, samsjuklighet eller behov av familjebehandling. Arbetet utgår från evidensbaserade metoder och fokuserar på att skapa struktur, fungerande rutiner och stöd i individens utmaningar. Tillsammans med den enskilde tas en individuell planering fram med tydliga mål som ska främja en positiv utveckling.
Om rollen som behandlare i Nytidas Stödboende och Öppenvård
Arbetet i Stödboende och öppenvård innebär ofta ensamarbete, där du självständigt leder och genomför insatser utifrån genomförandeplanen, verksamhetens rutiner och handlingsplaner. För att lyckas i rollen behöver du vara trygg i dig själv, ha god omdömesförmåga och kunna fatta välgrundade beslut även i situationer som kräver snabb handling. Samtidigt finns alltid stöd att tillgå från kollegor och chef vid behov, vilket säkerställer att du aldrig står ensam i det övergripande ansvaret. Denna kombination av självständighet och teamstöd skapar en trygg arbetsmiljö där du kan agera med både säkerhet och professionalitet i mötet med ungdomarna.
Krav för tjänsten
Högskolexamen inom socialt arbete såsom socionom, beteendevetare eller annan relevant utbildning.
Dokumenterad erfarenhet av målgruppen.
B-körkort.
Strukturerad och självgående.
Stark dokumentationsvana och färdigheter.
Övrigt
Det här får du hos oss:
Grundutbildning när du tillsvidareanställs inom Nytida samt kompetensutveckling via vår egen utbildningsorganisation Lära.
Förmånsbil.
Förmånsportal med rabatter och erbjudanden.
Coachande och stöttande chef nära dig.
En gemensam pedagogik för att ge den bästa omsorgen och stödet till våra omsorgstagare.
Karriär- och utvecklingsmöjligheter.
Vi har även kollektivavtal, tjänstepension, försäkringar och friskvårdsbidrag. Ersättning
