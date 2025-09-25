Behandlare till Länsenheten för ätstörningar, Sunderby sjukhus
2025-09-25
Psykiatrin Sunderbyn tar sikte mot framtiden och arbetar hårt för att nå engagemang och delaktighet, med stort patientfokus. På vår arbetsplats arbetar vi i team där alla medarbetare är lika viktiga. Som ny medarbetare kommer du att få en god introduktion utifrån dina behov, med kollegor nära till hands. Välkommen med din ansökan!
Vi sökerVi söker dig som är utbildad inom hälso- och sjukvård exempelvis socionom, sjuksköterska, arbetsterapeut eller annan adekvat utbildning som arbetsgivaren finner lämplig. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom psykiatrin, har läst grundläggande kurs i psykoterapi eller har specialistutbildning inom psykiatri.
Vi lägger stro vikt personliga egenskaper. Som person är du stabil och självgående. Du är relationsskapande och har lätt för att samarbeta med andra.
Det här får du arbeta med
Du kommer att arbeta i team tillsammans med sjuksköterskor, arbetsterapeuter, psykolog, fysioterapeut, dietist och läkare. Enheten arbetar med vuxna patienter med ätstörningsproblematik. Vi bedriver öppenvård och dagvård, med närhet till slutenvården. Som behandlare har du varierande arbetsuppgifter exempelvis bedömning, behandling både individuellt och i grupp, administrativt arbete med mera. Du har kompetens att genomföra relevanta åtgärder och bidrar med en positiv anda i arbetslaget. Du bör ha ett sunt förhållande till mat då måltider tillsammans med patienter ingår i dina arbetsuppgifter.
Det här erbjuder vi dig
• Individanpassad introduktion utefter behov
• Mentorskap, stöd från kollegor och handledning
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenVi erbjuder tillsvidareanställning på heltid, dagtid måndag till fredag. Tillträde enligt överenskommelse.
Utifrån verksamhetens karaktär och krav på säkerhet, måste man som sökande till vår verksamhet, vara beredd att lämna utdrag ur belastningsregistret
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Arbetsterapeuterna
Eva Berggren eva.berggren@norrbotten.se 0920-71557 Jobbnummer
9527230