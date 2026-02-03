Behandlare, till insatser inom vuxen samt förebyggande mot kriminalitet
Dals-Eds Kommun / Socialsekreterarjobb / Dals-Ed Visa alla socialsekreterarjobb i Dals-Ed
2026-02-03
, Bengtsfors
, Färgelanda
, Mellerud
, Tanum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Dals-Eds Kommun i Dals-Ed
, Bengtsfors
, Färgelanda
, Mellerud
, Åmål
eller i hela Sverige
Dals-Eds kommun belägen i det natursköna Dalsland, "Ett Sverige i miniatyr", har cirka 4600 invånare, varav 3000 i tätorten Ed. Vi är en attraktiv arbetsgivare som erbjuder utveckling av såväl individ som organisation. Vi värdesätter tillit, trygghet och omtanke. Vår förmåga att skapa trivsel och vara en flexibel organisation avgör hur vi lyckas i framtiden. Vi erbjuder en väl fungerande service med bra kommunikationer till exempelvis Oslo och Göteborg. Visste du att vi även har goda pendlingsmöjligheter från Trollhättan, Vänersborg och Uddevalla med en restid på 40 - 60 minuter och att vi har flera medarbetare som pendlar till vår fantastiska arbetsplats varje dag. För mer information om kommunen, gå in på www.dalsed.seVi
utökar nu vår öppenvård genom att rekrytera en behandlare med inriktning förebyggande arbete mot kriminalitet, våld i nära relation samt skadligt bruk och beroende utifrån nya socialtjänstlagen. Tillhörigheten blir öppenvårdsteamet där nära samverkan sker med familjebehandlare inom Barn och unga.
Är du en engagerad och duktig behandlare som aldrig tappar fokus på socialtjänstens uppdrag så är du den vi söker till vår verksamhet. Vi tror på goda relationer och helhetssyn i det sociala arbetet. Vi tror på en systematiserad och kunskapsbaserad socialtjänst.
Här kan du förvänta dig att få arbeta med kvalitativt arbete där arbetsgivaren är positivt inställd till att lyssna till medarbetarnas idéer kring utveckling av arbetet och organisationen. Vi förväntar oss en öppen dialog och vi som arbetsgivare värnar om en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Dals-Eds kommun erbjuder sina anställda goda kompetensutvecklingsmöjligheter, generös friskvård, en trevlig och trygg arbetsmiljö samt rimlig arbetsbelastning.Publiceringsdatum2026-02-03Arbetsuppgifter
Tjänsten som behandlare innebär att du arbetar förebyggande och motiverar personer till olika behandlingsinsatser, genomför strukturerade behandlingssamtal, utvecklar, planerar och genomför gruppverksamhet likt återfallsprevention och anhöriggrupper. Du samverkar nära socialsekreterare inom vuxen men även familjebehandlare inom barn och unga samt andra relevanta aktörer. Du följer regelbundet upp insatsen och säkerställer att insatserna utförs med god kvalitet och måluppfyllelse.
Som medarbetare har du god tillgång till stöd och ledning från förste socialsekreterare samt enhetschef. Vi arbetar med utgångspunkt i kreativa lösningar utifrån varje individs behov och förutsättningar. Arbetet förutsätter ett positivt förhållningssätt till både klienter och kollegor samt en god förmåga att samarbeta och samverka såväl internt som externt. Vi arbetar nära varandra och samverkar och samarbetar mycket, både internt och externt.
Som behandlare arbetar du främst med vuxna men vi samverkar med flera olika aktörer vilket innebär att man ibland kan få uppdrag som är riktade mot andra målgrupper.
Hos oss får du ett varierat och roligt arbete där utveckling och kvalitet kombineras med spännande utmaningar. För oss är mod, trovärdighet, glädje och omtanke viktigt för att trivas på arbetet och i vardagen. Våra medarbetare är vana vid korta beslutsvägar och goda utvecklingsmöjligheter.Kvalifikationer
Vi söker dig som är socionom eller har annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig med erfarenhet av behandlingsarbete inom området vuxen. Du har förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift. Tjänsten kräver att du har förmåga att arbeta ändamålsenligt, rättssäkert, flexibelt och effektivt. Vid den samlade bedömningen kommer stor vikt att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet. B-körkort krävs. Meriterande är att du arbetat som behandlare med inriktning kriminalitet, våld i nära relation, skadligt bruk och beroende inom socialtjänsten eller annat liknande arbete kopplat till behandlingsarbete. Det är meriterande av att inneha kunskaper och erfarenhet av att jobba med evidensbaserade behandlingsmetoder likt 12-stegsprogrammet, Återfallsprevention, HAP m.m. Erfarenhet av och kunskap i Lifecare är meriterande.
ANSTÄLLNINGSVILLKOR:
• Tillsvidareanställning, kan komma att inledas med provanställning
• Tillträde enligt överenskommelse
• Sysselsättningsgrad 100%
• Arbetet förlagd till dagtid men då olika behov och uppdragens karaktär kan variera kan visst arbete på kvällar förekomma.
ÖVRIGT:
För tjänsten krävs utdrag ur misstankes- och belastningsregistret utan anmärkning.
Intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
UPPLYSNINGAR:
Se kontaktpersoner nedan. Fackliga företrädare nås via kommunens växel 0534-19000.
ANSÖKAN:
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan tillsammans med meritförteckning etc digitalt och inte via e-post eller pappersformat. För att värna din integritet ber vi dig som sökande att undvika skyddsvärda och känsliga personuppgifter i de handlingar som du skickar till oss. Det gäller exempelvis personnummer samt information som kan kopplas till etniskt ursprung, familjesituation, religion, hälsa, politiskt eller fackligt engagemang.
Du ansöker via länken *Ansök* senast 2026-03-01.
Välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dals-Eds kommun
(org.nr 212000-1413), https://www.dalsed.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
1:e socialsekreterare
Katarina Ackman katarina.ackman@dalsed.se 0534-194 52 Jobbnummer
9719040