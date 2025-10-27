Behandlare till Individ- och familjesupporten
Hässleholms kommun / Socialsekreterarjobb / Hässleholm Visa alla socialsekreterarjobb i Hässleholm
2025-10-27
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hässleholms kommun i Hässleholm
Individ och familjesupporten
Då en av våra medarbetare ska sluta hos oss söker vi nu en socionom till Individ- och familjesupporten.
Vill du ha ett viktigt jobb på en arbetsplats som sätter klientens villkor i centrum? Hos oss kommer du arbeta med socialt förebyggande insatser och förändringsarbete. Är du den empatiska och professionella medarbetaren vi söker? Då är du varmt välkommen med din ansökan!
Det här erbjuder vi dig!
Som behandlare hos oss kommer du att vara en del av ett team som arbetar på individ- och gruppnivå med familjer, vuxna med beroendeproblematik samt våld i nära relationer.
Du kommer att ha kollegor som har erfarenhet av att arbeta med våra olika målgrupper.
Vi är en omtänksam arbetsgrupp som bryr oss om varandra. Vi hjälps åt och tar ett gemensamt ansvar för att introducera nya kollegor, du är inte ensam! Det finns två enhetschefer nära teamet som du kan få stöd av i ditt uppdrag. Vi månar om din arbetsmiljö och att du får förutsättningar att göra ditt jobb. Dessutom får du återkommande ärendehandledning, både intern och extern.
Tjänsten vi erbjuder är tillsvidareanställning, med start 2026-01-01 eller enligt överenskommelse. Arbetet sker till stor del dagtid men viss tjänstgöring sen eftermiddag och kvällstid kommer att förekomma. Arbetet kommer att ske hemma hos våra klienter, på kontoret och ibland digitalt.
Vem är du?
Vi söker dig med socionomexamen eller annan högskoleexamen som arbetsgivaren bedömer likvärdig i kombination med arbetslivserfarenhet av socialt arbete. Det är meriterande om du har utbildning i något av följande: Trappan-samtal, KIBB, Marte Meo, och FamilyLAB samt erfarenhet av förändringsarbete med människor i svåra livssituationer. Det är även ett plus om du arbetat med lågaffektivt bemötande, motiverande samtal och NPF-problematik.
Du har en god förmåga att skapa trygga relationer, då relationen med klienten och deras nätverk är grunden i allt vårt arbete. Du behöver ha ett professionellt förhållningssätt och en positiv grundsyn. Du behöver vara flexibel i ditt arbetssätt då arbetet kräver att vi snabbt kan växla om till en mer intensiv kontakt.
Vi värderar att du har god samarbetsförmåga, då arbetet innebär kontakter med såväl interna som externa aktörer. Det är viktigt att du är självgående och kan planera och driva arbetet framåt på ett strukturerat sätt. Du behöver också kunna ta initiativ och be om hjälp när du behöver det. Du bemöter människor i din omgivning med värme, empati och respekt och är personlig utan att tappa din professionalitet. Du ser hellre möjligheter än svårigheter i arbetet med våra familjer.
Du har god förmåga att uttryck dig på svenska i såväl tal som skrift.
För jobbet behöver du B-körkort.
Du delar värderingar och förhållningssätt som beskrivs här
medarbetar- och ledarpolicy
Tjänsterna kommer att tillsättas under förutsättning att erforderliga beslut tas. Vi tillämpar löpande rekrytering så vänta inte med din ansökan!
Övrigt
Eftersom du kommer att arbeta med barn och unga, vill vi att du lämnar utdrag ur belastningsregistret före anställning. Blankett för att söka utdrag ur belastningsregister hittar du här
Polisens hemsida
För dig med skyddade personuppgifter hänvisar vi till rekryterande chef för vidare information kring hur du ansöker.
Vi på Socialförvaltningen jobbar för att främja människors sociala trygghet, jämlika levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Socialförvaltningen arbetar med barn- och ungdomsfrågor, budget- och skuldrådgivning, familjerätt, familjerådgivning, familjefrid och missbruksproblematik. Här på socialförvaltningen tror vi på medarbetare som under frihet tar ansvar och levererar den kvalitet som våra invånare förtjänar och förväntar sig.
Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Hos oss får du ett meningsfullt och varierande jobb med utrymme att påverka och ta ansvar. Vi tror på din förmåga att skapa god service för de vi är till för. Tillsammans gör vi varandra bättre!
Välkommen att bli en av oss! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/622". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hässleholms kommun
(org.nr 212000-0985) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stöd- och preventionsenheten Kontakt
Susanna Möller 0451-277060 Jobbnummer
9575269