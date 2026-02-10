Behandlare till Individ- och familjeomsorgens öppenvård
Kramfors kommun, Välfärdsförvaltningen / Behandlingsassistentjobb / Kramfors Visa alla behandlingsassistentjobb i Kramfors
2026-02-10
, Härnösand
, Mark
, Sollefteå
, Timrå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kramfors kommun, Välfärdsförvaltningen i Kramfors
Kramfors kommun är det naturliga navet i Höga Kusten, format under årtusenden. Hos oss kan människor, platser och miljöer växa efter sina egna förutsättningar.
Tillsammans skapar vi välfärden och ett fungerande samhälle som är jämställt och rättvist för alla som bor och vistas i kommunen. Vi brukar med stolthet säga att vi har Sveriges viktigaste jobb! Det är en bra utgångspunkt för att en arbetsdag hos oss ska kännas meningsfull.
Inom Individ- och familjeomsorgen och hos oss på enheten för individ- och familjestöd (Öppenvården) arbetar vi för ökad teamsamverkan och samsyn mellan våra kompetenser för Kramfors medborgares bästa. Enheten har under 2025 varit, och är fortfarande, i en omstruktureringsfas, där vi i dagsläget är 19 anställda inklusive enhetschef.
Vår ambition är att vara en socialtjänst där vi tillsammans skapar bra förutsättningar att möta framtidens utmaningar. Basen för utvecklingsarbetet är att aktivt arbeta med god arbetsmiljö genom ett salutogent förhållningssätt och friskfaktorer, samt att utveckla vårt ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet. Våra ledord inom förvaltningen är att arbeta Tillsammans, våga tänka Annorlunda för att bli en socialtjänst i Framkant.
Vi söker nu motiverade, engagerade och professionella behandlare, som vill vara med oss inför den nya omställningen och utvecklingsarbetet mot en socialtjänst i framkant. Befattningarna vi söker är behandlingspedagog och familjebehandlare.
Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-02-10Arbetsuppgifter
Som behandlingspedagog eller familjebehandlare kommer du att arbeta med förändrings- och stödinsatser för Kramfors medborgare. Arbetet utgår både från uppdrag (biståndsbedömda insatser) efter beslut av handläggare och biståndslösa insatser. Dina uppdrag kommer att vara inriktade mot individ, familj, nätverk och olika externa aktörer.
Ditt arbete bidrar till ett kvalificerat och processorienterat förändringsarbete riktat till barn, ungdomar, föräldrar och vuxna. Du varierar ditt arbetssätt mellan renodlad samtalsmetodik, manualbaserade metoder eller mer praktiskt och pedagogiskt arbete. Arbete med gruppverksamhet ingår och är en viktig del inom enheten.
Arbetet kommer innebära kväll- och helg tjänstgöring. Boendestöd ingår i enhetens uppdrag.Kvalifikationer
För rollen som familjebehandlare ser vi att du har socionomexamen, beteendevetenskaplig utbildning eller annan av arbetsgivaren bedömd likvärdig akademisk examen.
För rollen som behandlingspedagog ser vi att du har minst examen från 2-årig eftergymnasial utbildning vid folkhögskola eller yrkeshögskola, med inriktning mot socialt/pedagogiskt behandlingsarbete, alkohol- och drogterapeut eller av arbetsgivaren bedömd likvärdig utbildning.
För båda rollerna ser vi att du:
* Har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift för att säkerställa dokumentation och måluppfyllelse.
* Kan visa förmåga att genomföra förändringsinriktade samtal och vara tydlig genom ett professionellt bemötande.
* Kan anpassa sättet att kommunicera med utgångspunkt i klient/brukares förutsättningar och behov.
* Kan beakta skillnader mellan professionalitet och privata relationer.
* Har förmåga att granska, analysera och bedöma ditt eget arbete och på så sätt kunna medverka till insatser av god kvalitet.
För att bidra och lyckas i rollen, har du en väl utvecklad samarbetsförmåga och gillar utvecklings- och förändringsarbete. Du ser individen, familjer och externa parter som samarbetspartners och hittar vägar till ett gott samarbete. Du har ett analytiskt förhållningssätt och en förmåga att se helhetsperspektiv och sammanhang med fokus på klienternas förutsättningar och kort- och långsiktiga behov. Du har förmåga att samordna och driva olika processer utifrån ett helhetsperspektiv.
För att utveckla enhetens arbete behöver du ha förmåga att strukturera, planera och organisera ditt arbete väl. Tjänsten innebär förmåga att både kunna arbeta självständigt och tillsammans i team. Som person är du lösningsorienterad med kapacitet att skapa trygghet i dina relationer och visa uthållighet när det behövs.
B-körkort krävs.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Ange referensnummer och löneanspråk i ansökan. Referenser lämnas vid begäran och inför vissa anställningar i kommunens verksamheter krävs utdrag från belastningsregistret. I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med säljare av rekryteringstjänster.
Varmt välkommen med din ansökan till ett av Sveriges viktigaste jobb!
Här kan du läsa mer om att flytta till och bo i Kramfors kommun: https://www.kramfors.se/bygga-bo--miljo/flytta-till-kramfors.html Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C300799". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kramfors kommun
(org.nr 212000-2429), http://www.kramfors.se Arbetsplats
Kramfors kommun, Välfärdsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Sylvia Orädd sylvia.oradd@kramfors.se 0612-80043 Jobbnummer
9732956