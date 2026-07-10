Behandlare till Individ- och familjeomsorgen
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2026-07-10
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Vill du vara med och utveckla framtidens öppenvård i Ånge kommun?
Vi söker nu behandlare till Individ- och familjeomsorgens öppenvårdsverksamhet. Vi söker dig som vill arbeta med stöd, behandling och förändringsarbete tillsammans med barn, unga, vuxna och familjer. Hos oss får du möjlighet att vara en del av en verksamhet i utveckling, där vi värdesätter samarbete, flexibilitet och ett professionellt bemötande.Publiceringsdatum2026-07-10Dina arbetsuppgifter
Som behandlare inom IFO:s öppenvård arbetar du med förebyggande insatser, stöd- och behandlingsarbete samt förändringsarbete med individer, familjer och grupper. Arbetet kan omfatta såväl biståndsbedömda insatser som serviceinsatser och riktar sig till personer med varierande behov och livssituationer.
Vi söker dig som har kunskap och erfarenhet inom ett eller flera av följande områden:
skadligt bruk och beroende,
våld i nära relation,
barns behov och utveckling,
föräldrastöd,
psykisk ohälsa,
kris- och förändringsarbete.
Arbetsuppgifterna kan bestå av individuella samtal, familjesamtal, gruppverksamhet, stödinsatser och motivationsarbete. Du kommer att samverka med socialtjänstens övriga verksamheter samt med externa aktörer såsom skola, hälso- och sjukvård, polis och andra samverkansparter för att nå bästa möjliga resultat för dem vi möter.
Du blir en del av en utvecklande arbetsmiljö där vi arbetar för att vara tillgängliga, professionella och rättssäkra. Visst fältarbete kan förekomma, liksom en mindre del arbete på kvällar och helger. Även vissa myndighetsnära arbetsuppgifter kan förekomma.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
socionomexamen, beteendevetenskaplig utbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig,
erfarenhet av socialt arbete, gärna med behandlings- och förändringsarbete,
god förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra,
god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift,
B-körkort.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med skadligt bruk och beroende, våld i nära relation, barn och familj, samtalsmetodik eller andra behandlingsinriktade metoder.Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. För att lyckas i uppdraget behöver du vara trygg, stabil och ha god självinsikt. Du har lätt för att skapa och upprätthålla förtroendefulla relationer och trivs med att samarbeta med både kollegor och externa aktörer. Du är flexibel och har förmåga att anpassa ditt arbetssätt utifrån individens behov och verksamhetens förutsättningar. Du arbetar strukturerat, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och har ett professionellt förhållningssätt även i komplexa situationer.
Övrig information
Ånge kommun erbjuder friskvårdskuponger till ett värde av 2000 kr/år via Epassi, friskvårdstimme, möjlighet till semesterväxling. Vi erbjuder även extern handlenning. För anställning krävs giltigt utdrag ur misstanke- och belastningsregistret. Intervjuer kan komma att genomföras löpande.
Välkommen med din ansökan!
Kontakter fritext
Fackliga kontakter:https://invanare.ange.se/naringsliv-och-arbete/arbetsmarknad/sok-lediga-jobb-i-kommunen/samverkan-med-fackliga-organisationer.html Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1:2026:069". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ånge Kommun
(org.nr 212000-2387), https://www.ange.se/
Torggatan 10 (visa karta
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841 81 ÅNGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ånge kommun Kontakt
Rekryterande chef
Anna Halvarsson 0690250128 Jobbnummer
9999961