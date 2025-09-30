Behandlare till Beroendemottagning i Nacka kommun
2025-09-30
Vill du göra skillnad för människor med beroendeproblematik? Nacka beroendemottagning söker nu en behandlare till vår öppenvårdsmottagning i Sickla, med anledning av en pensionsavgång.
Här får du arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor i olika professioner - alltid med fokus på att möta varje individ där den befinner sig.
Ditt uppdrag
Nacka beroendemottagning är en integrerad öppenvårdsmottagning som vänder sig till personer med problem kopplade till alkohol, droger eller spel om pengar - samt deras anhöriga. Vi erbjuder kvalificerad vård i form av bedömningar, motivationshöjande samtal, individuella insatser, gruppbehandlingar och anhörigstöd. Mottagningen ligger i Curanten i Sickla köpkvarter. Läs gärna mer om oss här: https://www.nacka.se/valfard-samhallsservice/stod-och-behandling/riskbruk_och_beroende/
Teamet består av fyra behandlare från Nacka kommun som arbetar i nära samverkan med Capio Maria, där även sjuksköterskor och läkare finns på plats. Vi har ett gott samarbete med vuxenpsykiatrin och andra öppenvårdsmottagningar inom kommunen, exempelvis barn- och familjeteam samt verksamheten för våld i nära relation.
Som behandlare arbetar du främst med vuxna och unga vuxna. Arbetet omfattar kartläggning inför behandling samt psykosociala insatser med MI och andra KBT-baserade metoder. Du håller även råd- och stödsamtal med anhöriga och samverkar både inom och utanför verksamheten.
För oss är det viktigt att du vill vara en del av vårt systemorienterade arbetssätt, där familje-, föräldra- och anhörigperspektivet är en naturlig del.
Är det här du?
Vi söker dig som har ett genuint engagemang för människor med beroendeproblematik och deras anhöriga. Med nyfikenhet, ansvarskänsla och trygghet i din yrkesroll skapar du goda förutsättningar för ett hållbart arbete.
Du är serviceinriktad och har lätt för att skapa kontakt och bygga tillitsfulla relationer - både med klient och kollegor. Rollen kräver att du arbetar strukturerat och självständigt, tar ansvar och driver ditt uppdrag framåt med god problemlösningsförmåga. Samtidigt trivs du i nära samarbete med andra och bidrar till ett positivt arbetsklimat genom lyhördhet, prestigelöshet och en vilja att hitta lösningar tillsammans.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Kvalifikationer
- Socionomutbildning eller annan likvärdig högskoleexamen
- Erfarenhet av behandlingsarbete i öppenvård för vuxna eller unga vuxna med riskbruk eller beroende
- Vidareutbildning och praktisk erfarenhet av MI och ÅP
- Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Meriterade:
- Diagnostik med ADDIS och HAP
- Erfarenhet av anhörigprogram
- Familjeorienterade metoder
- Behandling av spelberoende
- Grundläggande KBT-utbildning
Vi erbjuder
I Nacka får du möjlighet att arbeta i en kommun som vill vara bäst i Sverige på att vara kommun. Vi arbetar med tillit som grund och har en stark tro på människors kunskap, vilja och förmåga.
Som behandlare hos oss får du ett meningsfullt uppdrag i en prestigelös och omtänksam arbetsgrupp med lång erfarenhet av beroendevård. Här finns en stark teamkänsla och ett gemensamt engagemang för att göra skillnad för våra klienter.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, där provanställning kan komma att tillämpas. Arbetstiden är 38,75 timmar per vecka med flextid. Kvällstjänstgöring förekommer en dag i veckan, bland annat i samband med gruppverksamhet. Som medarbetare i Nacka kommun får du även ta del av friskvårdsbidrag och möjlighet till semesterväxling.
Utdrag från belastningsregistret
I enlighet med Nacka socialnämnds beslut krävs utdrag från Polismyndighetens belastnings- och misstankeregister. För att underlätta rekryteringsprocessen rekommenderar vi att du beställer utdraget digitalt i samband med din ansökan.
Intresserad?
Vill du bli en del av Nacka kommun? Skicka gärna in din ansökan med CV och personligt brev så snart som möjligt. Tester används i ett tidigt skede av rekryteringsprocessen och intervjuer hålls löpande, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta:
Tina Sterner, behandlare
| 070-431 76 21
Janna Gerani, bitr. verksamhetschef
| 070-431 75 95
Helena Söderström, rekryteringsspecialist
| 070-431 80 61
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad.
Välfärd Samhällsservice ansvarar för kommunens produktion av välfärdstjänster och driver bland annat särskilda boenden för äldre och personer med särskilda behov, dagliga verksamheter, fritidsgårdar, musikskola och kulturhus. Totalt har vi drygt fyrtio enheter inom fyra affärsområden med 1400 medarbetare och tillsammans omsätter vi cirka 600 miljoner kronor. Vår service präglas av effektivt resursutnyttjande, starkt medborgarinflytande och stor valfrihet. Inom alla verksamheter är ambitionen att skapa de bästa förutsättningarna för kreativitet, innovation och kunskapsdelning. Ersättning
