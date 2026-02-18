Behandlare till Ätstörningsenheten, föräldravikariat, Vuxenpsykiatrin
Region Jämtland Härjedalen, Ätstörningsenheten / Psykologjobb / Östersund Visa alla psykologjobb i Östersund
2026-02-18
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Jämtland Härjedalen, Ätstörningsenheten i Östersund
Invånare i Jämtlands län som är i behov av specialistpsykiatri får sin behandling i öppen- eller heldygnsvård inom område psykiatri på Östersunds sjukhus. Enheternas medarbetare har ett stort ansvar i att utveckla och förbättra vården i samarbete med områdets ledning. Sammanlagt finns ca 270 medarbetare inom området.
Ätstörningsenheten erbjuder evidensbaserad specialistvård för vuxna med ätstörningsproblematik, ofta i kombination med samsjuklighet. Vi arbetar i ett multiprofessionellt team med gemensamt ansvar för bedömning, behandling och uppföljning. Vårt behandlingsarbete utgår från KBT-E (Enhanced Cognitive Behaviour Therapy for Eating Disorders) och kompletteras vid behov med andra evidensbaserade inslag utifrån patientens behov.
Vill du bli en del av Region Jämtland Härjedalen - en region att längta till och växa i? Hos oss bidrar du till utveckling och tillväxt i hela länet och arbetar för att erbjuda bästa möjliga service, vård och stöd för alla som bor i eller besöker regionen.
Vi erbjuder en arbetsmiljö präglad av samarbete, delaktighet och engagemang, där både bredd och spetskompetens tas till vara. Här får du möjlighet att utvecklas i din roll, oavsett om du är ny i yrket eller har lång erfarenhet.Publiceringsdatum2026-02-18Arbetsuppgifter
Som behandlare på Ätstörningsenheten arbetar du i specialistpsykiatrisk öppenvård och bidrar i hela patientprocessen, från bedömning och planering till genomförande och uppföljning av insatser. Behandling kan ges individuellt och i grupp, både fysiskt och digitalt. Utöver öppenvårdsbehandling erbjuder vi även dagvård med mer intensiva insatser. Samverkan med heldygnsvård och andra vårdaktörer är en viktig del för att skapa en sammanhållen vårdkedja.
Exempel på arbetsuppgifter:
* Bedömning, planering och uppföljning av insatser enligt vårdplan
* Genomförande av behandlingsinsatser utifrån evidensbaserad praktik, med KBT-E som grund
* Delaktighet i teamarbete och behandlingskonferenser samt samordning med andra vårdgivare och myndigheter vid behov
* Dokumentation i journal och administrativa uppgifter kopplade till patientarbetet
* Medverkan i kvalitets och utvecklingsarbete
I arbetet kan även praktiska moment förekomma som en del av strukturerade behandlingsinslag, exempelvis i anslutning till förstärkt öppenvård och måltidsrelaterade moment.Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant utbildning för bedömnings- och behandlingsarbete inom människovårdande verksamhet och som har förutsättningar att arbeta strukturerat och evidensbaserat i en specialistpsykiatrisk kontext.Kvalifikationer
* Relevant högskoleutbildning inom vård, beteendevetenskap, psykologi, socialt arbete eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant
* Erfarenhet av patientnära arbete och vana att arbeta strukturerat i vårdprocesser
* God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift, inklusive dokumentation
Meriterande
* Erfarenhet av arbete med ätstörningsproblematik och samsjuklighet
* Utbildning i och eller erfarenhet av KBT-E eller annan evidensbaserad metod relevant för ätstörningsbehandling
* Legitimation som psykolog eller psykoterapeut
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Region Jämtland Härjedalen är måna om våra medarbetares hälsa och erbjuder därför olika friskvårdsalternativ i syfte att du både ska orka jobba och vara ledig långt upp i åldern. Kroppen är vårt främsta verktyg och både fysisk, psykisk och social hälsa främjas av fysisk aktivitet.
Du som medarbetare får årligen välja mellan friskvårdstid på upp till 35 timmar/år eller friskvårdsbidrag på 3 000 kronor per år. Därutöver finns på Östersunds sjukhus träningsanläggningen Zefyren där du som regionanställd kan träna gratis både på gymmet och via ledarledda träningspass. Läs mer om Zefyren här https://regionjh.se/jobb-utbildning--forskning/jobba-hos-oss/formaner/zefyren
Region Jämtland Härjedalen har en personalförening där du och alla andra medarbetare, utan kostnad, automatiskt ingår. Personalföreningen anordnar och erbjuder olika sociala, kulturella och friskvårdande aktiviteter och rabatter som du kan ta del av. Du kan läsa mer om personalföreningens planerade utbud här Personalförening - Region Jämtland Härjedalen.
Här på vår hemsida finns mer information om vuxenpsykiatrin och filmer där medarbetare berättar om sitt jobb på vuxenpsykiatrin: https://regionjh.se/psykiatri
Ny i kommunen eller i länet och behöver bostad? Rekryterande chef kan informera om möjligheten vi som arbetsgivare har att erbjuda boende.
För mer information till dig som ny i länet på resan mot flytt till Jämtland Härjedalen ta del av Ta stegets inflyttarweb: https://tasteget.nu/
Urval och tillsättning kan ske löpande under annonseringstiden, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Som sökande ska du lämna utdrag ur belastningsregistret i samband med erbjudande av tjänst.
Vi har gjort vårt val av rekryteringstjänster och avsäger oss vänligt men bestämt ytterligare erbjudanden. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C303734". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen
(org.nr 232100-0214) Arbetsplats
Region Jämtland Härjedalen, Ätstörningsenheten Kontakt
Enhetschef
Nils Lund nils.lund@regionjh.se 0730575029 Jobbnummer
9751037