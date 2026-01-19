Behandlare till ÄT-mottagningen, Specialistpsykiatrin Växjö
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa - varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.
Välkommen till verksamhetsområde psykiatri, rehab och hab! Vårt uppdrag är att erbjuda alla invånare i Kronobergs län specialiserad psykiatrisk vård, rehabilitering och habilitering. Vården ska bedrivas i samverkan med andra aktörer inom och utanför Region Kronoberg, med sammanhållen vårdkedja och patientens delaktighet i fokus. Vi vill skapa goda förutsättningar för att våra patienter ska få rätt vård och behandling av bästa möjliga kompetens.
Specialistpsykiatrin barn, unga och vuxna bedriver en modern och specialiserad psykiatrisk vård i samverkan med närstående och andra vårdgivare. En god arbetsmiljö med motiverande och kompetenta medarbetare är en förutsättning för att vi ska lyckas med vårt uppdrag.
Allmänpsykiatrin är organiserad i specialiserade enheter där personalen arbetar utifrån integrerade team, öppenvård och heldygnsvård, som följer patienten i hela vårdkedjan. Inom allmänpsykiatriska öppenvårdsmottagningen enhet 2 behandlas patienter med personlighetssyndrom, ätstörning, neuropsykiatrisk problematik samt patienter med suicidrisk.
Vi söker nu dig som vill jobba som behandlare inom ät-mottagningen barn, unga och vuxna, vill du vara en del av vårt team?Publiceringsdatum2026-01-19Arbetsuppgifter
Tjänsten är riktad mot att arbeta med våra patienter som har ätstörningsproblematik där din roll är att arbeta med bedömning och behandlingsinsatser. På ät-mottagningen jobbar vi med behandling individuellt, i grupp samt i dagvård. På kliniken arbetar vi i tvärprofessionella team där du tillsammans med övriga professioner möter barn, ungdomar och vuxna i behov av specialiserad psykiatrisk ätstörningsvård. I arbetet med minderåriga patienter arbetar vi utifrån ett familjeorienterat förhållningssätt där hela familjen är involverad i behandlingen. Arbetet innebär även nära samverkan med andra aktörer, till exempel skola och socialtjänst.
Du kommer att arbeta både självständigt samt i samverkan med dina kollegor inom teamet, men även över hela enheten.
Inom Specialistpsykiatrin barn, unga och vuxna kommer du vara delaktig i det ständigt pågående utvecklingsarbetet som vi bedriver på enheten. Vi erbjuder dig ett självständigt och utvecklande arbete med goda möjligheter till kompetensutveckling samt en hög tillgång till handledning samt mentorskap.Kvalifikationer
Du som söker är utbildad samt examinerad socionom, skötare, leg. sjuksköterska, leg. psykoterapeut eller vad arbetsgivaren ser som relevant utbildning. Vi ser gärna att du har några års erfarenhet av behandlingsarbete och har du erfarenhet av att arbeta med barn och familj är det meriterande. Grundläggande utbildning i psykoterapi (steg 1) är önskvärt. Du anställs i din grundprofession.
Du har god samarbetsförmåga, är prestigelös och tycker om att arbeta både självständigt och i team. Du känner dig säker i osäkra sammanhang, står upp för dina egna åsikter och välkomnar förändring samt utveckling med stort fokus på patienterna. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
B-körkort är önskvärt.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Innan erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.
