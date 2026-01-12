Behandlare sökes till HVB Oliven - samsjuklighetsboende
2026-01-12
I skärgårdsstaden Oxelösund får du nära till boende, arbete, kommunikation, service, natur och hav. Kommunen som ligger strategiskt i östra Sörmland, har 12 000 invånare och ett rikt kultur- och föreningsliv. Dryga timmen upp till Stockholm och strax under timmen ner till Norrköping, det är inte heller långt till regionens flygplats, E4:an och järnvägen.
Oxelösunds kommun är en liten kommun som vill mycket. Vi är nyfikna och vågar hitta på nya lösningar, tänka stora tankar och komma med spännande idéer. För att lyckas jobbar vi nära varandra. Vi samarbetar och jobbar mot ett gemensamt mål; att ge alla som bor här de bästa förutsättningarna för ett gott liv. Att vi har nära till varandra märks bland annat genom att vi hjälps åt och tar vara på varandras styrkor. Att förvaltningar och verksamheter är nära gör också att det aldrig är långt mellan medarbetare och chef. Vilket i sin tur leder till att vi har korta beslutsvägar och får mycket gjort.
HVB Oliven är ett behandlingshem som vänder sig till vuxna kvinnor och män från 18 år och uppåt med missbruksproblematik och samsjuklighet. Vi erbjuder en trygg och strukturerad miljö där varje individ får stöd i att hitta vägar till förändring och återhämtning. Nu söker vi engagerade behandlare/behandlingsassistenter som vill vara en del av vårt team och bidra till ett meningsfullt arbete där du verkligen gör skillnad.Publiceringsdatum2026-01-12Arbetsuppgifter
Som behandlare på HVB Oliven arbetar du nära våra klienter i deras vardag. Du ansvarar för att ge stöd och vägledning utifrån individuella behov och behandlingsplaner. Arbetet innebär att motivera och stärka klienternas egna resurser samt att bidra till struktur, trygghet och delaktighet i behandlingsprocessen.
Du kommer att delta i planering, dokumentation och uppföljning av insatser, samt samarbeta med kollegor, vårdgivare och andra aktörer. Arbetet kräver både självständighet och förmåga till samarbete, samt en god förmåga att hantera olika situationer på ett professionellt och lugnt sätt. Du har en central roll i att motivera och stödja klienterna i deras förändringsarbete och i att stärka deras förmåga till delaktighet och ansvarstagande i sin egen process.
En del av uppdraget innebär att du är kontaktperson för en eller flera klienter, vilket innebär att följa deras utveckling, samordna insatser och vara en trygg, stödjande vuxen i vardagen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete med personer som har missbruksproblematik och/eller psykiatriska diagnoser. Du har en relevant utbildning inom socialt arbete, vård och omsorg eller beteendevetenskap. Det är meriterande om du har utbildning i MI (Motiverande samtal) och är väl förtrogen med ett lågaffektivt bemötande.
Du är trygg i dig själv, har ett respektfullt och empatiskt förhållningssätt och förmågan att skapa goda relationer med både klienter och kollegor.
Arbetet kräver att du är flexibel, ansvarstagande och har en genuin vilja att hjälpa människor till förändring.
Vi erbjuder ett utvecklande och meningsfullt arbete i en verksamhet som präglas av engagemang, professionalism och omtanke. Hos oss blir du en del av ett stöttande team där din insats gör skillnad varje dag
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Då Oxelösunds kommun ingår i finskt förvaltningsområde ser vi gärna sökande med kunskaper i finska. Andra språkkunskaper utöver svenska och engelska ses också som positivt.
