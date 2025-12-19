Behandlare/socialsekreterare till Vintergatans HVB
Göteborgs kommun / Socialsekreterarjobb / Göteborg Visa alla socialsekreterarjobb i Göteborg
2025-12-19
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Härryda
, Tjörn
, Alingsås
, Orust
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-12-19Dina arbetsuppgifter
Vintergatans HVB är ett av Göteborgs stads HVB-hem som från 1 januari 2026 är organiserat under avdelningen HVB och stödboende inom Socialförvaltning Sydväst.
Verksamheten är belägen i Bergsjön och har plats för fem ungdomar i åldern 15-19 år. Ungdomarna placeras företrädesvis utifrån SoL men i vissa fall även LVU, dock alltid utifrån miljö och inte eget beteende. Ungdomarna kan komma till oss från sin familj, annan institution, jourhem eller avbrutna familjehemsplaceringar. Placeringens längd bedöms individuellt utifrån ungdomars behov och kan variera från månader upp till över ett år.
Som behandlare/socialsekreterare är du med och har en betydande roll i att skapa en trygg och strukturerad vardag för ungdomarna. På Vintergatan arbetar vi utifrån ett systemiskt förhållningssätt och samverkan med ungdomens nätverk är en viktig del i det. Vi strävar efter att ha en nära samverkan med ungdomens familj, skola/sysselsättning, vårdkontakter, berörda enheter inom socialtjänsten och andra viktiga personer i ungdomens liv. Vi har organiserat vår verksamhet utifrån att den ska vara så hemlik som möjligt, vilket innefattar alla praktiska arbetsuppgifter som vanligtvis förekommer i ett hem, såsom matlagning, städ, hjälp med läxläsning m.m. I Socialförvaltning Nordost används journalföringssystemet Treserva och dokumentation är också en av de dagliga arbetsuppgifterna.
Arbetet innebär att vara kontaktperson till en eller flera ungdomar. En viktig del är att ha samtal med ungdomen. Som kontaktperson är du också ansvarig för att utforma och hålla fokus på genomförandeplanen som upprättas utifrån det uppdrag vi får från socialtjänsten. Med detta som bakgrund är vår ambition att möta behov och anpassa metod utifrån individ och uppdrag.
Vi söker nu en medarbetare till vårt team bestående av föreståndare, samordnare och behandlare/socialsekreterare. Du kommer att gå på ett rullande schema med tjänstgöring dagar, kvällar, nätter och helger. Arbetet består till viss del av ensamarbete. Som behandlare/socialsekreterare hos oss får du möjlighet att arbeta i en liten och stabil arbetsgrupp med stor möjlighet att vara med och påverka verksamheten. Arbetet är varierande, givande och utmanande. Tjänsten är ett vikariat på ca 12 månader.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad socionom, beteendevetare eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du behöver ha tidigare erfarenhet av socialt arbete med ungdomar med psykosocial problematik och har du tidigare erfarenhet av arbete på HVB med ungdomar kommer det att betraktas som meriterande. Vidare ser vi det som meriterande om du har B-körkort.
I rollen som behandlare/socialsekreterare är det viktigt att du ansvarstagande och kan driva dina arbetsuppgifter på ett självständigt sätt, samtidigt som du behöver vara samarbetsinriktad och prestigelös. Du har ett gott bemötande och lätt för att skapa förtroendefulla relationer. Det är viktigt att du är flexibel och har förmåga att anpassa din kommunikation utifrån situation i kontakten med ungdomarna, deras familjer och andra aktörer. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vårt arbete med urval och intervjuer kan komma att påbörjas redan före sista ansökningsdatum, så varmt välkommen att skicka in din ansökan redan idag.Övrig information
I den här rekryteringsprocessen kommer vi inte be om personligt brev. Du kommer istället vid ansökningsförfarandet att få svara på ett antal frågor om din kompetens inom efterfrågat område.
För att uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev. Har du skyddade personuppgifter skall du INTE ansöka via systemet utan kontakta rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda, undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.Om företaget
Socialförvaltningen Sydväst är en av fyra socialförvaltningar i Göteborgs Stad med runt 900 medarbetare. I stadsområdet Sydväst bor cirka 120 000 invånare och området stäcker sig från Billdal till Högsbohöjd och till södra skärgården. Förvaltningens uppdrag är att barn, unga och vuxna ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv och att barn och unga har en rik fritid. Förvaltningen jobbar också för att stötta personer i hemlöshet till ett varaktigt boende. Genom samverkan med civilsamhälle, lokalt näringsliv och andra aktörer ska vi öka folkhälsan och tryggheten i området.
I socialförvaltningen Sydväst vill vi ta tillvara på engagemanget hos alla medarbetare. Hos oss kan du påverka både ditt eget jobb och andras liv. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1058". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Socialförvaltningen Sydväst Kontakt
Johan Brandberg johan.brandberg@socialnordost.goteborg.se Jobbnummer
9654408