Behandlare/socialsekreterare till HVB Triton
Göteborgs kommun / Behandlingsassistentjobb / Göteborg Visa alla behandlingsassistentjobb i Göteborg
2026-06-08
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Om jobbet
Vill du ha ett varierande och givande arbete, där du bidrar till en trygg vardag för barn och ungdomar? Nu söker vi en engagerad behandlare till vårt team på Triton.
Triton är ett av Göteborgs stads HVB-hem. Vi finns i Utby och har plats för sex barn/ungdomar i åldern 9 -13 år. De som bor här kommer främst från Nordöstra Göteborg och placeras företrädelsevis utifrån SoL. Närhetsprincipen ger möjlighet att gå kvar i sin skola och även ha närheten till familj och nätverk.
Vi har organiserat verksamheten utifrån att den ska vara så hemlik som möjligt, vilket innefattar alla praktiska arbetsuppgifter som vanligtvis förekommer i ett hem. Som behandlare ger du stöd och omsorg i vardagen och har samtal med barnen samt med familj, skola och övrigt nätverk. Dokumentation och möten med socialtjänst och övriga aktörer runt barnen ingår också i dina arbetsuppgifter.
Vårt arbete bedrivs med fokus på placeringar som varar några månader upp till ett år. Vi har ett systemteoretiskt synsätt och bemötande och vi arbetar systematiskt med behovsområden enligt BBIC. Vi har ett salutogent förhållningssätt och erbjuder en stabil miljö samt en strukturerad vardag. Med detta som bakgrund är vår ambition att möta behov och att anpassa metod utifrån individ, familj och uppdrag.
Arbetstiden är schemalagd med tjänstgöring dag, kväll, natt och helg. I tjänsten ingår viss beredskap. Mestadels arbetar vi två-tre personer. Ensamarbete sker mellan 23-08. Sovande jour mellan kl. 00-06, då du också har en kollega tillgänglig med beredskap.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad socionom eller har en annan beteendevetenskaplig examen. Alternativt har en annan utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer lämplig för uppdraget. B-körkort är ett krav och du behöver ha körvana.
Vi ser helst att du har erfarenhet av arbete på HVB-hem. Erfarenhet av arbete inom olika behandlingsverksamheter riktade mot målgruppen är meriterande. Vi ser det som positivt om du har ett systemteoretiskt synsätt och har vana av att arbeta enligt BBIC. Erfarenhet av beredskap och ensamarbete med målgruppen såväl som erfarenhet av samverkan med socialtjänst och skola är meriterande.
Här händer det många saker samtidigt och du behöver kunna behålla lugnet, prioritera, samarbeta och kommunicera, samt tycka det är roligt att vara med barn och ungdomar i vardagen. Du behöver vara en stabil och trygg vuxen som kan möta barnen och deras föräldrar med värme, omsorg och professionalitet. Ibland blir det bråk mellan barnen och då är det viktigt att du hjälper dem med konflikthantering och ger dem möjlighet till nya strategier. Du behöver därför vara pedagogisk och kreativ för att kunna möta varje barn på deras villkor.
Du ser till helheten och arbetar tillsammans med dina kollegor för att ge bästa möjliga stöd till barnen. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för personer du möter bidrar du till ett respektfullt arbetsklimat. Ensamarbete förekommer ibland och du behöver även vara trygg i att arbeta och lösa problem självständigt.
Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-06-08Övrig information
För att uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev. Har du skyddade personuppgifter? Ansök då inte via systemet, kontakta istället rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter. Göteborgs Stad tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Här kan du få mer information om bland annat lönestatistik: goteborg.se/Jobba i Göteborgs Stad/Så är det att jobba i Göteborgs Stad/Lön, ersättningar och förmåner
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda, undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Om företaget
Socialförvaltningen Sydväst är en av fyra socialförvaltningar i Göteborgs Stad med runt 900 medarbetare. I stadsområdet Sydväst bor cirka 120 000 invånare och området stäcker sig från Billdal till Högsbohöjd och till södra skärgården. Förvaltningens uppdrag är att barn, unga och vuxna ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv och att barn och unga har en rik fritid. Förvaltningen jobbar också för att stötta personer i hemlöshet till ett varaktigt boende. Genom samverkan med civilsamhälle, lokalt näringsliv och andra aktörer ska vi öka folkhälsan och tryggheten i området.
I socialförvaltningen Sydväst vill vi ta tillvara på engagemanget hos alla medarbetare. Hos oss kan du påverka både ditt eget jobb och andras liv. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen Sydväst Kontakt
Föreståndare
José Fortes jose.fortes@socialsydvast.goteborg.se 072-5392814 Jobbnummer
9953365