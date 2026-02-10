Behandlare/socialsekreterare - Råd och behandlingsgruppen
Välkommen till socialförvaltningen. Socialförvaltningens uppdrag är att tillhandahålla en god vård och omsorg samt bedriva verksamhet som ger stöd för den enskilde att leva ett självständigt och aktivt liv. Socialförvaltningen (SCF) leds av en direktör och är indelad i fyra avdelningar; Stab SCF, Barn och ungdom myndighet, Barn och ungdom insatser och Vuxen.
Vill du arbeta i en miljö där ditt engagemang gör verklig skillnad i människors liv? Det bästa med det här jobbet är att ingen dag är den andra lik. Välkommen med din ansökan!
Råd och behandlingsgruppen erbjuder vuxna med skadligt bruk och beroende av alkohol och droger, rådgivning och behandling i öppenvård. Vi möter också närstående.
Vi finns i den kommunala socialtjänsten och ingår i vissa fall som en del i en vårdkedja.Hemsida: https://www.uppsala.se/stod-och-omsorg/socialt-stod-till-vuxna/skadligt-bruk-och-beroende/rad--och-behandlingsgruppen/
Beskrivning av arbetsuppgifter
I arbetet kommer du att möta personer med beroendeproblematik. Ditt uppdrag är att bedriva motivation och psykosocial behandling enskilt och i grupp. Du kommer att delta i verksamhetsutveckling, ständiga förändringar som gör oss lite bättre. Du samverkar med andra och systemteoretiskt förhållningssätt är idag viktigt för oss.Publiceringsdatum2026-02-10Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten. Tjänsten kräver utbildning i MI (motiverande intervju) som syftar till förändringsprat. Det är meriterande med utbildning inom manualbaserade program som återfallsprevention, CRA (Community Reinforcement Approach), CRAFT (Community Reinforcement Approach and Family Training) och Haschavvänjningsprogrammet. Det är även meriterande med tidigare erfarenhet av att ha arbetat med myndighetsutövning inom kommunal socialtjänst.
Du är en trygg och stabil person som behåller lugnet även i pressade situationer och har lätt för att fokusera på det som är viktigast. Som person samarbetar du väl med andra och möter människor med lyhördhet, tydlig kommunikation och konstruktiv konflikthantering. I yrkesmässiga sammanhang är du social, tar initiativ och bygger samt vårdar relationer. Du har god empatisk förmåga och kan sätta dig in i andras perspektiv utan att själv ta över deras känslor. Du uttrycker dig klart och engagerat i både små och stora grupper och anpassar din kommunikation efter mottagare och situation.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Madeleine Eriksson, enhetschef, 018-727 15 70.
Fackliga företrädare: Vision, Sofia Venemalm, 018-727 12 13.Akademikerförbundet SSR/saco, Camilla Ahlsén Hoff, 018-727 24 34.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 12 86.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering. Ersättning
