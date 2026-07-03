Behandlare, praktiskt & kompensatoriskt stöd till barn, ungdomar & familjer
Helsingborgs kommun / Behandlingsassistentjobb / Helsingborg Visa alla behandlingsassistentjobb i Helsingborg
2026-07-03
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Vill du jobba nära barn, ungdomar och deras familjer och göra verklig skillnad? Då kan detta vara jobbet för dig! I våra team arbetar vi tätt tillsammans och formar insatser kreativt utifrån familjens behov.
Om arbetsplatsen
I staden ansvarar socialförvaltningen för individ- och familjeomsorg. Vårt uppdrag är att möjliggöra för invånare att bli självständiga i livet så att de kan ta en aktiv del i samhället.
På socialförvaltningen i Helsingborg utgår vi från Signs of Safety. Alla socialsekreterare, behandlare, administrativ personal, HR, ekonomi och politisk ledning är utbildade i förhållningssättet. Det innebär att du blir en del av en organisation där nätverksarbete, delaktighet och ett tydligt fokus på dem vi möter genomsyrar allt förändringsarbete med familjerna.
Vi arbetar tillsammans med individens egna resurser och nätverk för att skapa hållbara och långsiktiga förändringar.Publiceringsdatum2026-07-03Dina arbetsuppgifter
Som behandlare arbetar du praktiskt och nära familjer i deras vardag, främst i deras hem och andra miljöer där stödet gör störst nytta. Insatserna kan handla om både förändringsarbete och kompensatoriskt stöd, där fokus ligger på att tillsammans med familjen hitta fungerande lösningar utifrån deras behov och förutsättningar. Du blir en del av teamet Stöd i vardagen, som ingår i ungdomsteamet, men där arbetet omfattar både ungdomar och familjer med yngre barn. Tillsammans med kollegor bidrar du till ett flexibelt och nära stöd som stärker familjens egna resurser och skapar hållbara lösningar.
Vad vi erbjuder
En förvaltning där Signs of Safety är gemensam grund i hela organisationen
En verksamhet som aktivt vill utveckla och stärka kvaliteten i behandlingsarbetet
Friskvårdsbidrag på 3 000 kr/årKvalifikationer
Socialpedagog eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
God dokumentationsvana
B-körkort och vana att köra bil
Meriterande
Jobbat i socialtjänsten
Samverkat med andra aktörer såsom skola, BUP m.m
Jobbat med nätverksarbete i familjerna.
Vem är du?
Du är nyfiken, kreativ och ser möjligheter där andra ser hinder. Du ger inte upp när arbetet känns svårt, utan fortsätter att söka nya vägar och lösningar tillsammans med familjen. Du förmedlar hopp och skapar tilltro till förändring, även när lösningarna inte är tydliga eller synliga från början. Samtidigt arbetar du självständigt, är flexibel och bidrar aktivt till gemensamma lösningar i teamet.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Övrig information
Sista dag att ansöka är 2026-07-19
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: 100%
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. I ansökan ska CV och övriga för tjänsten relevanta handlingar bifogas, exempelvis utbildningsbevis eller yrkeslegitimation. Du kommer även få besvara urvalsfrågor. Om du saknar svar från oss, kontrollera skräpposten då mejl ibland sorteras dit.Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.Fackliga företrädare https://intranat.helsingborg.se/hr/samverkan-och-delaktighet/fackliga-foretradare/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs Kommun
(org.nr 212000-1157), https://helsingborg.se/
Stortorget 17 (visa karta
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251 89 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Helsingborgs stad Kontakt
Vision (Facklig organisation) exp@vision-helsingborg.se +46730646910 Jobbnummer
9990455