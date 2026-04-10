Behandlare öppenvård och behandlingsskola till Magelungen Göteborg
2026-04-10
Om oss
Magelungens behandlingsverksamhet i Göteborg är organiserad i två enheter, öppenvård och behandlingsskola, som tillsammans erbjuder samordnade insatser för barn och ungdomar.
Vi erbjuder öppenvårdsinsatser som utformas utifrån individens behov. Hemmasittarprogrammet är ett manualbaserat behandlingsprogram för barn och ungdomar med problematisk skolfrånvaro och social isolering. FUNKA Hemma är en intensiv familjebehandling i hemmiljö med syfte att förebygga placering, och FUNKA Familjehem är en behandlingsinsats som kombinerar familjehemsplacering med strukturerad behandling.
Behandlingsskolan är en öppenvårdsinsats på uppdrag av socialtjänsten där behandling kombineras med skolgång i en anpassad lärmiljö. Insatsen riktar sig till ungdomar med exempelvis skolfrånvaro, ångest, utåtagerande beteende, konfliktsvårigheter, anknytningsproblematik, trauma eller annan psykiatrisk problematik. Behandlingen bygger på tre integrerade delar: färdighetsträning och behandling, både individuellt och i grupp, ett nära samarbete med familj och nätverk samt skolgång i anpassad form.
Genom våra insatser arbetar vi samordnat med ungdomar, familjer och nätverk för att skapa varaktig förändring och stärka individens förutsättningar att fungera i vardag, skola och sociala sammanhang.
Om tjänsten
Vill du vara med och skapa förutsättningar för verklig förändring för barn, ungdomar och familjer? Hos oss sker det genom samordnade insatser inom både öppenvård och behandlingsskola.
Du planerar, genomför och följer upp behandlingsinsatser för ungdomar och deras familjer, både individuellt och i grupp. Du arbetar med färdighetsträning, familjearbete och samordning av insatser, samt bidrar till utveckling och kvalitetssäkring av våra behandlingsprogram såsom heldag, hemmasittarprogrammet och funka
Arbetet sker både självständigt och i team och ställer krav på god struktur, flexibilitet och samarbetsförmåga. Du behöver trivas i en föränderlig miljö med många kontaktytor och ett högt tempo.
Vi arbetar utifrån evidensbaserade metoder med grund i systemteori, social inlärningsteori och KBT.
Tjänsten är fördelad mellan två verksamheter i Göteborg, öppenvård och behandlingsskola. Flexibla arbetstider kan förekomma.
Kvalifikationer
Vi söker dig med relevant högskoleutbildning om minst 180 hp, exempelvis socionom, beteendevetare eller inom psykologi, gärna med steg 1-utbildning. Vidareutbildning inom KBT, systemteori eller liknande är meriterande. Du har dokumenterad erfarenhet av behandlingsarbete med ungdomar och familjer.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du är lösningsorienterad, idérik och har förmåga att omsätta teori i praktik. Du arbetar självständigt med god struktur och är stabil även i pressade situationer.
Du har ett öppet, nyfiket och utforskande förhållningssätt samt god självkännedom, vilket är viktigt i arbetet med familjer i komplexa situationer. Du har lätt för att skapa förtroendefulla relationer och ser värdet av ett nära samarbete med ungdomar, familjer och deras nätverk.
Arbetet ställer höga krav på samarbetsförmåga och du trivs i samverkan med både kollegor och externa aktörer. Du delar ett systemiskt och salutogent förhållningssätt med fokus på respektfullt bemötande och att stärka individens resurser och kompetenser.
Våra ärenden kommer från Göteborg och kranskommuner och arbetet är fördelat på två olika verksamheter i Göteborg, vilket gör att körkort är ett krav.
Du vill göra skillnad och bidra till utveckling för barn, ungdomar och deras familjer, och har ett starkt intresse för evidensbaserade behandlingsmetoder.
Vårt erbjudande
Vår verksamhet är idéburen och medarbetarägd, vilket speglar vårt engagemang och vår långsiktighet. Vi erbjuder en meningsfull arbetsplats där arbetet gör konkret skillnad, med ett nära ledarskap och ett kollegium präglat av samarbete och utveckling.
Du får kontinuerlig handledning och strukturerad kompetensutveckling, inklusive utbildning i de manualbaserade behandlingsmetoder som används i verksamheten. Det finns även goda möjligheter att bidra till verksamhetsutveckling och metodutveckling inom behandling och resursskola.
Som medarbetare hos Magelungen arbetar du utifrån en systemisk och salutogen grundsyn, med fokus på helhet och på att stärka det som fungerar. Målet är att skapa förutsättningar för barn och unga, tillsammans med deras familjer, att lyckas utifrån sina individuella behov och förutsättningar.
Anställningsform
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med start enligt överenskommelse.
Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Flexibla arbetstider kan förekomma.
Ansökan
För mer information om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta behandlingschef Lina Rissvik
Utdrag ur belastningsregistret (misstanke och brott) kommer att efterfrågas.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser och tjänster.
Sista dag att ansöka är 2026-04-27
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-121129".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Magelungen Utveckling AB
https://magelungen.com/
Klaragatan 1
)
416 61 GÖTEBORG
Lina Rissvik lina.rissvik@magelungen.com
