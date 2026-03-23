Behandlare med inriktning familj till Socialförvaltningens Öppenvård
2026-03-23
För ett livs levande Kiruna.
En sak är säker. Med oss gör du skillnad. Vi är Kiruna, brukar vi säga. Vi är vårdpersonalen som håller gamla mamma i handen och läraren som får lillebror att läsa sina första ord. Vi är barnskötaren som får någon att växa varje dag och socialarbetaren som gör det som krävs för att förändra liv. Vi är personliga assistenten som ger frihet och bibliotekarien som gör litteraturen nära. Vi är hemstödpersonalen som kör till byarna i snöstorm som midnattssol för att finnas där. Vi är hundratals kompetenser, tusentals människor och generationer av erfarenhet som tillsammans tryggar, vårdar, inspirerar, lär ut, räddar liv, tänker nytt, flyttar städer, ställer upp för varandra och tar hand om människor. Med stolthet och omtanke. Från fjäll till stad. I dag och imorgon för ett levande Kiruna. Det finns något fint i det. Vill du också jobba för livet, människan och framtiden i Kiruna kommun? Vill du skapa värde och göra skillnad på riktigt för det som är viktigt?
Socialförvaltningens uppdrag är att tillgodose människors behov av trygghet. Förvaltningen ska verka för att kommunens invånare får social omsorg i olika former och med ett speciellt ansvar att tillvarata svaga gruppers behov och intressen. Vi jobbar ständigt för en god kvalité som gagnar brukaren av våra insatser.
Öppenvården arbetar för att barn och unga ska få trygga och stabila uppväxtförhållanden och att vuxna ska få det stöd som behövs. Vi arbetar för att ge individuellt anpassat stöd som utgår från den enskildes behov och som syftar till att bidra till en förbättrad livssituation. Vi fokuserar även på förebyggande insatser med nära samverkan mellan individ, familj och dess nätverk. Intern och extern samverkan är naturliga inslag i vardagsarbetet, samt deltagande i ett aktivt utvecklingsarbete.
Vi ser fram emot att höra från dig!

Arbetsuppgifter
Som behandlare ingår du i ett team på 12 behandlare, med yrkesgrupperna socionomer, socialpedagoger,
sociolog, behandlingspedagog, arbetsterapeut och alkohol- och drogterapeut.
Som familjebehandlare genomför du stödjande-, förändrings- och behandlingsarbete med barn och ungdomar
(0-18 år) samt deras föräldrar baserat på uppdrag från utredande socialsekreterare.
Målet är att öka skyddsfaktorerna och minska riskfaktorerna. Vi använder oss av evidensbaserade metoder och
beprövad erfarenhet.
Innehållet i behandlingsarbetet är individuellt anpassat utifrån barnets/ungdomens/familjens behov och formas
tillsammans med barnen, ungdomarna och deras föräldrar utifrån uppdraget.
Praktiskt stöd i hemmamiljö utgör en del av arbetsuppgifterna samt stöd till våldsutsatta barn och vuxna utifrån
våld i nära relationer. I arbetet ingår även nätverksarbete och samverkan med familjens privata och
professionella nätverk.
Arbetet utförs både självständigt och tillsammans med andra behandlare och kommer att vid behov utföras
utanför kontorstid. Rotation inom hela verksamheten kan förekomma.Kvalifikationer
Vi söker dig som är socionom, socialpedagog eller har motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Det är meriterande om du har god kännedom om och erfarenhet av stödjande och behandlande arbete, har erfarenhet från arbete med psykisk ohälsa, normbrytande beteende, skolproblematik och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, arbete med våld i nära relationer samt med integration. Att du är utbildad i relevanta behandlings- och kartläggningsmodeller.
Vi ser att du har god förmåga att uttrycka dig och kommunicera i tal och skrift. I din roll krävs att du har en god samarbetsförmåga likaväl som du förmår att arbeta självständigt och strukturerat. Arbetet kräver också flexibilitet och en förmåga att hantera oförutsedda situationer. Som person är du lugn, stabil och förtroendeingivande med en förmåga att skapa och behålla goda relationer. Noggrannhet i handläggning och gott bemötande med utgångspunkt i att stärka
individens egen förmåga är också viktiga egenskaper. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
B-körkort är ett krav.
Belastningsregister:
Innan en ev anställning ska du visa upp ett utdrag från belastningsregistret från ett oöppnat kuvert. Du ansöker om det på polisens hemsida: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
ÖVRIGT
För att arbeta hos oss ska du dela Kiruna kommuns gemensamma värdegrund där respekt, ansvar och samverkan är ledorden.
Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö och stimulerande arbetsuppgifter och att du som medarbetare får en god balans mellan arbete och fritid.
Vi har många olika förmåner där du som medarbetare kan träna kostnadsfritt på olika träningsanläggningar upp till 5000 kr/år, vi har stugor i fjällen som du kan hyra, vi erbjuder möjlighet att löneväxla till lediga dagar.
Vi strävar efter jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Kiruna kommun ser heltid som en rättighet deltid som en möjlighet. Det är meriterande om du har kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli då Kiruna kommun är förvaltningsområde för dessa språk.
Kiruna kommun har gjort medieval för denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C314145". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kiruna kommun
(org.nr 212000-2783) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kiruna kommun, Individ och familjeomsorg Kontakt
Enhetschef
Lisbet Isaksson lisbet.isaksson@kiruna.se 0980-70934 Jobbnummer
9812108