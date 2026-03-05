Behandlare för ungdomar och vuxna till IFA i Båstad
Båstads Kommun / Socialsekreterarjobb / Båstad Visa alla socialsekreterarjobb i Båstad
2026-03-05
, Laholm
, Ängelholm
, Halmstad
, Bräcke
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Båstads Kommun i Båstad
Båstads kommun ligger på natursköna Bjärehalvön, omgiven av hav i tre väderstreck. Här möts du av vacker natur, goda kommunikationer och ett aktivt samhälle med full service. Vårt läge med två järnvägsstationer, närhet till flygplats och motorväg gör kommunen till en attraktiv plats att både bo och arbeta i.
Vår vision är att vara en förebild för ett friskt liv och hållbart entreprenörskap - en plats där människor vill bidra, växa och utvecklas. Som arbetsgivare erbjuder vi en stimulerande och utvecklande arbetsmiljö, där vår värdegrund bygger på professionalism, arbetsglädje och respekt.
Tillsammans gör vi skillnad varje dag genom att ge god service till våra invånare, med engagemang, samarbete och vilja att utvecklas.
Denna tjänst är inom verksamhetsområdet Individ, familj och arbete som består av fyra olika enheter som heter Utredning och uppföljning, Stöd och behandling, enheten för Stöd och sysselsättning och enheten för Boende.
Vår enhet befinner sig i ett pågående utvecklingsarbete som syftar till att se över hur vi arbetar och hur vi kan förbättra vårt förhållningssätt och arbetssätt för de vi finns till för. Det innebär att du kommer in i en grupp där det finns utrymme för att växa, vara delaktig och medverka i utvecklingen i hur vi ska arbeta framåt.
Nu söker vi en behandlare till enheten för stöd och behandling som kan arbeta mot både ungdomar och vuxna.Publiceringsdatum2026-03-05Arbetsuppgifter
Som behandlare arbetar du på uppdrag från myndighet enl. SoL och/eller LVM. Utifrån ny socialtjänstlag omfattar det även insatser utan behovsprövning. Beroende på uppdrag så ingår såväl riktade behandlingsinsatser samt stödsamtal med enskilda, grupper och nätverk. Du arbetar individuellt med vuxna och ungdomar som är utsatta för våld, utsätter andra för våld, anhörigstöd och skadligt bruk.
Vi har implementerat förhållningssättet Signs of Safety i hela vårt verksamhetsområde, för att skapa samsyn och gemensam hållning mot de vi är till för. Därmed förväntas du att arbeta utifrån arbetssättet tillsammans med klienter och kollegor.
I rollen kan det även ingå praktiska arbetsuppgifter tillsammans med den enskilde. Vuxenbehandlare arbetar uppsökande vid behov eller när sådana uppdrag utformats. Du som utförare av uppdrag förväntas dokumentera utförda insatser enligt gällande lagstiftning.
Arbetstiden är schemalagd till dagtid men kan förekomma helger och kvällar.
Du erhåller extern ärendehandledning.Kvalifikationer
Du som söker har en socionomexamen eller har annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har erfarenhet från arbete av både ungdoms- och vuxenbehandling kopplat till våld i nära relation.
Meriterande utbildning är exempelvis ACRA, FFT, samtal och frihet och samtal om våld. Vi använder oss av dokumentationssystemet Journal Digital och erfarenhet ses även som meriterande.
Vi ser att du har ett prestigelöst förhållningssätt gentemot brukare och kollegor som gör att du uppfattas som ödmjuk med öppet sinne. Vidare har du god samarbetsförmåga, stresstålighet och kan hantera komplexa situationer och bidrar till en god arbetsmiljö. Eftersom vi är en liten kommun är flexibilitet betydelsefullt. Dina formella meriter är viktiga, men din personliga lämplighet och samarbetsförmåga är av stor vikt
Körkort B är ett krav då du kommer köra bil i tjänsten.
ÖVRIGT
Vi erbjuder friskvårdsbidrag och möjlighet till både löne- och semesterlöneväxling enligt gällande avtal. Rökfri arbetstid tillämpas. Som del av Familjen Helsingborg samarbetar vi med andra kommuner i regionen för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.
Kommunala avtal gäller, och vid tillsvidareanställning ingår en skyldighet till krigsplacering i Båstads kommun. Vi värdesätter mångfald och välkomnar alla sökande hos oss är det viktigt att varje medarbetares kompetens tas tillvara.
Fackliga representanter nås via respektive förbunds webbplats.
Vi tillämpar löpande urval och intervjuer - Välkommen med din ansökan!
Båstads kommun har tagit ställning till rekryteringskanaler och undanber sig därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "32". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Båstads kommun
(org.nr 212000-0944) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Individ, familj och arbete (IFA) Kontakt
Enhetschef Stöd och behandling, IFA
Helen Landin 0431-77477 Jobbnummer
9779787