Begravningsrådgivare och ceremonivärd till Fonus Norra Stockholm
2025-12-01
Nu söker vi dig som talar flytande arabiska och som vill vara med och växa i en tillåtande kultur där alla medarbetare är med och ansvarar för sin egen och företagets utveckling. Hos oss får du arbeta med meningsfulla arbetsuppgifter inom ett företag med stark värdegrund och engagerade kollegor.
Som begravningsrådgivare och ceremonivärd på Fonus sätter vi en stor ära i att guida människor genom livets stora beslut. Vår stolthet ligger i att arrangera värdiga avslut - oavsett önskemål eller trosuppfattning.
Till vårt kundområde i Norra Stockholm söker vi två nya lyhörda och engagerade kollegor. För minst en av tjänsterna krävs att du talar arabiska flytande, och det är ett extra plus om du även kan läsa och skriva arabiska. Vi har bland annat kontor i Järfälla, Vällingby, Sollentuna, Sundbyberg, Solna, Bromma, Upplands Väsby och Märsta.
Tjänsterna är tillsvidareanställningar på heltid med start enligt överenskommelse. Fonus tillämpar sex månaders provanställning.
Din del i helheten
Du blir en del av Fonus - ett rikstäckande företag som har viljan att utvecklas och en stark vi-känsla. Hos oss möter du en lärande gemenskap där vi drar nytta av varandras kunskaper, personliga kvaliteter och erfarenheter.
Som begravningsrådgivare och ceremonivärd får du daglig kontakt med kunder som har olika behov och önskemål. Till arbetsuppgifterna hör kundsamtal och kontakt med kyrkor, blomsteraffärer och myndigheter. Vidare kommer du att vara representant vid förrättningar i både kyrkor och kapell. Du kan komma att hantera alla uppgifter kring en begravning vilket innebär en värdig hantering av den avlidne vid hämtning, svepning och kistläggning. Vi erbjuder en stor variation av arbetsuppgifter i rollen och det är något vi gärna ser att du motiveras av.
Vad erbjuder vi dig
Du får möjlighet att utvecklas i en modern och värderingsstyrd koncern som består av varumärken så som Fonus, Familjens Jurist och Fondkistan. Vi erbjuder ett omväxlande arbete på en trivsam arbetsplats med stark gemenskap. Vi tror på att mångfald skapar nya möjligheter och bidrar till en mer framgångsrik arbetsplats.
Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och vi erbjuder förmåner som främjar både utveckling och välmående. Det innebär allt från friskvårdsbidrag, kollektivavtal inkluderat pensioner och försäkringar, samt löpande kompetensutveckling för att kunna utvecklas i din yrkesroll.
Vad rollen kräver
För rollen krävs det att du är utåtriktad och har en utpräglad känsla för god service. Dessutom är du en initiativtagande ambassadör för de värden Fonus står för, och du har förmågan att se kundens behov i sin helhet. Lika självklart trivs du med att arbeta såväl självständigt som i grupp och är en duktig administratör.
Som vår nya begravningsrådgivare och ceremonivärd behöver du ha några års erfarenhet från kundservice och försäljning. Du är en duktig administratör med god vana av att arbeta med Officepaketet och med erfarenhet av olika affärssystem. B-körkort krävs i tjänsten. Eftersom vi är behjälpliga med alla typer av begravningar/ceremonier så ser vi det som meriterande om du talar flera olika språk, och i detta fall även gärna flytande arabiska.
För ytterligare information om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Petra Barck, rekryterande chef, E-postadress: petra.barck@fonus.se
Vill du möta meningsfulla utmaningar på alla plan? Välkommen med din ansökan via vår hemsida senast den 1 januari 2026.
