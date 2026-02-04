Befälhavare till M/S Hakefjord och M/S Ellenor, semestervikariat
Tjörns kommun, Tjörns Hamnar AB / Fartygsbefälsjobb / Tjörn Visa alla fartygsbefälsjobb i Tjörn
2026-02-04
, Stenungsund
, Kungälv
, Öckerö
, Orust
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tjörns kommun, Tjörns Hamnar AB i Tjörn
På Tjörn får medarbetarna ta plats! Inom Tjörns kommunkoncern står arbetsklimat och omsorg om varandra högt i kurs. Beslutsvägarna är korta, arbetsverktygen effektiva och kollegorna hjälpsamma. Du har stor frihet inom ditt yrkesfält och är med och påverkar utvecklingen. Det är enkelt att umgås och skapa kontakter med kollegor, chefer och politiker. Så börja jobba inom Tjörns kommunkoncern du också - här finns gott om plats att ta!
Tjörn - möjligheternas ö hela året och för hela livet är Tjörns vision.
Det kommunala bolaget Tjörns Hamnar AB har bland annat hand om färjetrafiken till och från öarna Åstol, Dyrön, Tjörnekalv och Härön. Bolaget äger och förvaltar också mark, fastigheter och anläggningar, främst i Vallhamn. Fritidshamnarna och gästhamnarna på Tjörn ägs och arrenderas ut av Tjörns Hamnar. 8 Befälhavare är anställda i bolaget.Publiceringsdatum2026-02-04Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter är att vara befälhavare på färjan M/S Ellenor M/S Hakefjord.
Tjänsten innehåller allt inom färjedriften förekommande arbetsuppgifter såsom säkerhet ge bästa servicen till våra passagerare, involverad i den tekniska och operativa driften ombord.Kvalifikationer
För tjänsten krävs att du har Fartygsbefäl klass VI inre fart. Du ska också ha Maskinistexamen/maskinbefäl klass 8, radiobehörighet, CCM behörighet, friskintyg för sjöfolk och Basic saftey.
Personliga egenskaper som är viktiga för tjänsten är: flexibilitet, engagemang, samarbetsförmåga och servicekänsla. Personlig lämplighet prövas. Goda språkkunskaper i svenska och engelska är meriterande p g a mycket kundkontakter
ÖVRIGT
Vi går igenom ansökningarna löpande så skicka gärna in ansökan så snart som möjligt
Medarbetarna i kommunkoncernen ska ha en bra arbetsmiljö och arbete i balans med familj, vänner och fritid. Vi tillämpar en rökfri arbetstid och arbetsgivaren erbjuder bl a förmåner som friskvårdsbidrag. När du har varit anställd mer än tre månader blir du automatiskt medlem i vår fritidsförening, TKFF, som både anordnar och sponsrar olika aktiviteter. Du får ett årskort till Nordiska akvarellmuseet. Alla nya månadsanställda erbjuds en heldags kommunövergripande introduktionsdag. Är du tillsvidareanställd har du möjlighet att leasa en miljöbil som personalbil.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Vi har upphandlat med bemannings- och rekryteringsföretag.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem Visma Recruit/Offentliga jobb i enlighet med GDPR. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "THAB 2026/8". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tjörns kommun
(org.nr 212000-1306) Arbetsplats
Tjörns kommun, Tjörns Hamnar AB Kontakt
Trafikansvarig THAB
Daniel Ulmfelt 0304-60 19 95 Jobbnummer
9721712