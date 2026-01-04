Befälhavare klass VI & eller VII, inre fart 2026
Rederi Mälarstaden AB / Fartygsbefälsjobb / Västerås Visa alla fartygsbefälsjobb i Västerås
2026-01-04
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rederi Mälarstaden AB i Västerås
Vi drivs av att se alla glada resenärer och lägger stor vikt vid den personliga service som förväntas av oss. Att resa ut på Mälaren med oss ska vara ett självklart alternativ för de som bor eller verkar i mälarregionen.
Du trivs att arbeta i grupp och gillar att hjälpa till med allt arbete ombord, även viss tekniska arbeten är bra att Du bemästrar. Du är en person som lägger stor fokus vid kvalitet och gillar att umgås med arbetskamrater och även passagerarna.
Körkort är bra om Du har då rederiet trafikerar olika avgångsorter från hela Mälaren, hemmahamn i Västerås.
Tidigare arbeten på småtonnage/passagerarfartyg är meriterande. Befälhavare till fartygen M/S Kungsörnen, M/S Havsörnen, M/F Elba sökes till säsongen 2026 bogserbåtarna B/B Anund och B/B Athos på trafik över hela Mälaren ingår också i rederiet. Du innehar lägst fartygsbefälsbehörighet klass VII, inre fart, CCM samt maskin klass VIII. M/S Kungsörnen samt de isbrytande bogserbåtarna gäller fartygsbefälsbehörighet klass VI.
Anställningen är heltid eller deltid från 1 maj - 30 september, passar deltid bättre kan vi anpassa anställningsformen och arbetsdagarna efter Dina önskemål. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: niclas@rederimalarstaden.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Befäl 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rederi Mälarstaden AB
(org.nr 556725-2829), http://www.rederimalarstaden.se
Färjkajen 1 (visa karta
)
721 05 VÄSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Rederi Mälarstaden AB Kontakt
VD/1 skeppare
Niclas Eriksson niclas@rederimalarstaden.se 021135171, 0707369161 Jobbnummer
9668392