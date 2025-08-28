Bedömningstandläkare till Enheten för tandvårdstyrning, Beställarenheten
Enheten för tandvårdstyrning tillhör Region Blekinges Beställarenhet som har som huvuduppdrag att hantera den regionfinansierade tandvården.
Beställarenheten tillhör organisatoriskt område ekonomi.
Funktioner inom Beställaravdelningen är Hälsoval som är regionens valfrihetssystem och Tandvård. Inom Beställarenheten är vi 15 personer med olika funktioner, såsom verksamhetsutvecklare, planeringsstrateger, ekonomer och administrativt stöd.
Vi har till uppdrag att planera, utveckla, vägleda, stödja, följa upp och analysera innehåll för den regionfinansierade tandvårdsverksamheten som avser barn och vuxna.
Här hanteras regionens särskilda tandvårdsstöd som utförs av både folktandvård och privattandvård.
Om jobbet
Du kommer att arbeta tillsammans med en bedömningstandläkarkollega.
Som bedömningstandläkare sitter du tillsammans med din kollega på den odontologiska kompetensen och är sakkunnig i alla de frågeställningar och arbeten som hanteras på beställarenheten.
Du kommer att ha huvudansvar inom området för barn och ungdomstandvård, men du och din kollega kommer att samarbeta inom alla områden inom tandvård som beställarenheten ansvarar för.
Förutom att hantera förhandsbedömningar från både offentlig och privat verksamhet, vilket sköts via ett digitalt it stöd - Tandhälsoportalen, så ingår även bl.a. arbete med uppdatering och uppföljning av regelverk inom den regionfinansierade tandvården.
Du kommer även tillsammans med dina kollegor att medverka i att ge uppdrag till tandvårdsinsatser för både offentliga och privata vårdgivare inom tandvårdsområdet. Dina arbetsuppgifter sträcker sig från att hålla dig uppdaterad kring den odontologiska utvecklingen inom tandvård, till att medverka i avtalshanteringen med utförarna.
Tjänsten är placerad i Karlskrona men det förekommer resor runtom i länet, det krävs därför att du har B-körkort.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad tandläkare med svensk legitimation.
Du har bred arbetslivserfarenhet som tandläkare med intresse för kvalitetsfrågor och uppföljning.
Du är serviceinriktad och kan skapa engagemang och förtroendefulla relationer. Du är lyhörd och har lätt för att samarbeta med andra och har förmågan att skapa en trivsam atmosfär omkring dig.
Då du kommer att ha inriktning på barntandvård, bör du ha omfattande erfarenhet av arbete inom barntandvård.
Meriterande är dokumenterade kunskaper inom samhällsodontologi.
Du arbetar gärna såväl självständigt som i team och du har lätt att uttrycka dig väl i tal och skrift.
Vi önskar att du kan arbeta lösningsfokuserat och är öppen för konstruktiva, prestigelösa dialoger.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade där medarbetaren ska genomgå säkerhetsprövningsintervju och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslag (2018:585).
Om ekonomi
Region Blekinges organisation är indelad i sex ansvarsområden, ett av dem är ekonomi. Här finns organisationens samlade resurser för ekonomi, redovisning och analys. I området finns även affärsavdelningen och beställaravdelningen för hälso- och sjukvård samt tandvård. Ekonomiområdets uppdrag är att leda, utveckla och stödja organisationens arbete inom inköp, ekonomi och analys. Området har ett helhetsansvar för processer som rör planering, budgetering, uppföljning, redovisning, inköp och klassificering. Inom området finns även ansvaret för kontinuerlig utveckling och implementering av gemensam metodik, modeller och arbetssätt inom ekonomi och inköp.
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
