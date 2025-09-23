BE-GE Personbilar AB söker fordonstekniker
2025-09-23
BE-GE Personbilar AB i Vetlanda söker nu sina nästa fordonstekniker! Gillar du att meka med bilar och är redo för en ny utmaning? Sök idag!
Om rollen
I rollen som fordonstekniker på Be-Ge Personbilar kommer du att felsöka, reparera och utföra service på de utvalda märken som ingår i BE-GE:s utbud. Det inkluderar även att köra fram bilar och hålla arbetsplatsen i bra skick. Här får du en stor variation och bredd i arbetsuppgifterna, från enklare service till mer avancerade arbeten. Över tid kan du specialisera dig inom ett visst område, baserat på dina intressen och kompetens.Publiceringsdatum2025-09-23Profil
För att lyckas i rollen som fordonstekniker tror vi att du har gymnasial utbildning med fordonsinriktning eller har motsvarande erfarenhet. Du är en ödmjuk, prestigelös lagspelare som har ett stort fordonsintresse. Du vågar ta initiativ och bidra till hela arbetsplatsen med din positivitet och ditt engagemang. Du besitter obehindrad förmåga i svenska och engelska i tal och skrift och har B-körkort samt god datorvana.
Skallkrav:
• Gymnasial utbildning med inriktning fordon, eller motsvarande erfarenhet
• Svenska och engelska i tal och skrift
• God datorvana
• B-körkort
Meriterande:
• Arbetslivserfarenhet från fordonsbranschen
Om BE-GE Personbilar AB
BE-GE Personbilar AB i Vetlanda är en del av BE-GE-koncernen och är auktoriserade återförsäljare av nya och begagnade bilar. BE-GE Personbilar AB i Vetlanda har försäljning och service av Volkswagen personbilar, Skoda personbilar och Volkswagen Transportbilar. Man har även en auktoriserad verkstad och hjälper dig att hitta din nästa bil.
Om Framtiden AB
Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering. Vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige. För rollen som fordonstekniker kommer du inledningsvis vara anställd genom oss på Framtiden AB för att sedan ha mycket goda möjligheter för anställning direkt på BE-GE.
Vi behandlar ansökningar löpande, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag passerat. Välkommen med din ansökan redan idag!Anställningsvillkor
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Ort: Vetlanda
Arbetstider: 07:00-16:00
Befattning: Heltid Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
