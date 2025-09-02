BDX söker dig som vill ansvara för informationssäkerhet och säkerhetsskydd
2025-09-02
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
För att vara det självklara valet är det prioriterat att vi har koll på och arbetar proaktivt med informationssäkerhet och säkerhetsskydd. Omvärlden förändras, vi ser nya lagkrav och ökade förväntningar från marknaden och vill därför stärka oss med en nyckelfunktion inom området.
Då detta är en ny tjänst hos oss kommer vi tillsammans att sätta detaljerna för rollen, men har så klart funderat på vad vi saknar i dag och vad du kan tillföra. Vi ser att rollen som informationssäkerhetsansvarig på BDX ska ha det övergripande ansvaret för att utveckla, implementera och följa upp koncernens säkerhetsarbete. Ditt fokus ska vara att möjliggöra för andra genom tydliga arbetsprocesser så att det blir lätt att göra rätt.
Du kommer ingå i koncernstaben och rapportera till koncernstabschef och för att lyckas i uppdraget arbetar du nära IT-ansvarig och andra nyckelfunktioner i stab och övrig verksamhet.
I stora drag tänker vi oss att du ska jobba med:
• Ta fram/utveckla, implementera och underhålla arbetsprocesser och tillhörande dokumentation
• Genomföra riskanalyser och säkerhetsrevisioner inom området
• Ansvara för incidenthantering och kontinuitetsplanering
• Vara ett affärsnära expertstöd till medarbetare i informationssäkerhetsfrågor
• Kontinuerligt omvärldsbevaka och rapportera säkerhetsläget
• Säkerställa efterlevnad av NIS2, GDPR och andra relaterade lagar inom området
Har du ett intresse för säkerhetsskydd eller vill utveckla den kompetensen är det en fördel då du även kommer att arbeta med säkerhetsskyddsprocesser på en övergripande nivå i koncernen.
Vem vi ser som nästa kollega
På BDX är vi alla entreprenörer, på något sätt, och det innebär att vi hittar lösningar för att ha nöjda kunder. I denna roll är kunden BDX olika verksamhetsområden och för att vara framgångsrik bör du ha ett intresse för verksamheten och hur ditt arbete påverkar, och inte minst skapar värde, för affären och organisationen. Att anpassa sig, förstå andras behov, skapa relationer och utveckla verksamheten genom utbildning och coachning är en av dina styrkor. Du är nyfiken, vill utvecklas och skapa förändring vilket balanseras med uthållighet, tålamod och positivitet. Du visar yrkesskicklighet genom att omsätta teoretisk kunskap och erfarenhet i praktisk handling.
Vad vi tänker oss att du har med dig:
• Relevant akademisk utbildning är önskvärt.
• Gärna 3-5 års erfarenhet av arbete med informationssäkerhet
• Erfarenhet av riskhantering, incidenthantering och säkerhetsgranskningar är meriterande.
• Vana att kommunicera och utbilda i ditt ansvarsområde.
• Certifieringar i CISSP, CISM eller liknande är meriterande.
• Erfarenhet av säkerhetsklassad verksamhet är positivt.
• B-körkort krävs då resor i tjänsten förekommer till alla våra orter.
• Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Om BDX och vad vi vill erbjuda dig
Inom BDX gör vi det möjligt att viktiga samhällsfunktioner ska fungera genom att erbjuda tjänster inom entreprenad-, anläggning-, industri och logistiksektorn. Varje dag skickar vi 2 500 personer på uppdrag som utförs av både anställda och medleverantörer. Våra medarbetare är vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi ett stort antal förmåner bland annat ett generöst friskvårdsbidrag, lunchsubvention via Edenred, lediga klämdagar och förskottsemester. Läs gärna mer om vårt erbjudande: 10 skäl att arbeta i BDX
Annat bra att veta
I BDX koncernen sätter vi alltid säkerheten först. I våra rekryteringar innebär det att vi genomför bakgrundskontroller som en del av företagets riskhantering för att säkerställa att vi anställer rätt person på rätt plats. Bakgrundskontrollen är ett sätt av att validera kandidatens uppgifter och bakgrund för den sökta tjänsten.
Anställningen är en tillsvidareanställning. Provanställning kan komma att tillämpas.
Sysselsättningsgrad: heltid, dagtid.
Arbetsort: Luleå i första hand eller efter överenskommelse på någon av våra orter där det finns ett BDX-kontor i Norrbotten. Tillträde enligt överenskommelse.
Varmt välkommen med din ansökan senast den 21 september. Intervjuer kommer att ske löpande och därför kan tjänsten tillsättas innan sista ansökningsdag. Har du frågor angående rekryteringsprocessen eller tjänsten, vänligen hör av dig till Gunilla Peterson, gunilla.peterson@bdx.se, 070- 638 20 72
