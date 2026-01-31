BB Stockholm söker barnmorskor till sommaren
Sommarvikarier till BB Stockholm - kom och jobba med oss!
Vill du ha ett meningsfullt arbete i sommar och utvecklas i din roll som barnmorska? Vi söker nu flera kollegor som vill dela sommaren med oss på BB Stockholm. Här arbetar vi i ett engagerat och tryggt team som stöttar kvinnor och familjer i livets största ögonblick.
Vad får du av oss? En tydlig vision.
På BB Stockholm är vi med på hela resan, från antenatal, specialistmödravård och mottagning till födande och eftervård. För kvinnor betyder det färre vårdgivare - för oss som vårdgivare innebär det viktig kontinuitet.
Du kommer att arbeta utifrån ett tvärprofessionellt och lärocentrerat arbetssätt med en behovsanpassad individuell kvinnovård. Du kommer att få välja att fokusera på födande eller eftervård.
Du slipper fasta rotationer mellan de olika områdena. Istället styrs ditt arbete utifrån kvinnors behov och en kontinuitetsprincip.
Du får en tydlig struktur i ledarskapet. Verksamhetschef Omvårdnad och Verksamhet Medicin arbetar på samma linje.
Även om du redan är erfaren kommer du att utvecklas. Alla barnmorskor på BB Stockholm bygger upp en hög kompetens inom alla områden, och du nischas inte på samma sätt som på en traditionell avdelning.
Anställningsform
Vikariat under 4 mån - med eventuell möjlighet till förlängning.
Arbetstid
Efter överenskommelse.
Vad önskar vi från dig?
Du är legitimerad barnmorska. Din personlighet är lika viktig som din erfarenhet. Som person är du social, flexibel och prestigelös.
Du kan vara nyutexaminerad eller ha flera års erfarenhet. Det viktiga är inte att du arbetat i tjugo år, utan att du ser på ditt jobb med nyfikna ögon. Du vet att kvinnan är den som utför arbetet - du är där för henne och hennes behov styr din expertis.
BB Stockholm bedriver hälso- och sjukvård under graviditet, barnafödande och eftervård. Vår specialistmödravård, förlossning och eftervård ligger på Danderyds sjukhus och här föds ungefär 3 800 barn varje år.
Vi bedriver verksamhet vid fyra barnmorskemottagningar (BMM) och en barnavårdscentral (BVC) med tillhörande amningsmottagning. På barnmorskemottagningarna erbjuder vi vård under graviditet, preventivmedelsrådgivning och gynekologisk cellprovtagning.
Sedan hösten 2024 kan BB Stockholm erbjuda vårdformen Min Barnmorska där gravidkontrollerna äger rum på BB Stockholm Family Kungsholmen och födseln på BB Stockholm förlossning. Under sen höst 2024 startade BB Stockholm även en ultraljudsmottagning för obstetriska ultraljud på BB Stockholm Family City.
Patienter och blivande och nyblivna föräldrar har ett stort inflytande på vården. Vår övergripande strategi är att hälso- och sjukvård ska bedrivas med respekt, engagemang och kvalitet.
Medarbetarna i vårt företag är vår absolut största tillgång. Inom BB Stockholm arbetar barnmorskor, undersköterskor och läkare med omhändertagandet av patienter. Alla läkare är specialister och har lång erfarenhet inom förlossningsvård och mödrahälsovård. Förutom personal som deltar i den direkta vården arbetar här även administrativ personal och personal med ansvar för kök, förråd och övriga lokaler. Vi handleder även studenter från barnmorske- och läkarprogrammen.
Att visa varandra och de vi möter i vår yrkesutövning respekt är en mycket viktig värdegrund för oss på BB Stockholm och BB Stockholm Family.
Barnbördshuset Stockholm AB/BB Stockholm är ett delägt dotterbolag till Prima Vård (51%) och Region Stockholm (49%). Vi bedriver vård på uppdrag av Region Stockholm. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prima Barn- och Vuxenpsykiatri Stockholm AB
182 57 DANDERYD Arbetsplats
Barnbördshuset Stockholm AB Kontakt
Chefsbarnmorska
Liselotte Widén barnmorska@bbstockholm.se Jobbnummer
