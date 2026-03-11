BB Stockholm söker barnmorska till Min Barnmorska
2026-03-11
Nu söker vi en barnmorska till vårdmodellen Min Barnmorska på BB Stockholm. Vi söker dig som brinner för personcentrerad vård och vill följa kvinnans väg under hennes graviditet, förlossning och eftervård. Lockas du av tanken på en sammanhållen vårdkedja? Då kan du vara den vi söker!
En tydlig vision
Vi på BB Stockholm arbetar med kvinnan i fokus utifrån våra värdeord respekt, engagemang och kvalitet. Våra värdeord genomsyrar vårt dagliga arbete. Vår gemensamma filosofi är att ge alla familjer förutsättningar för den bästa tänkbara starten på föräldraskapet. Om du känner igen dig, då förstår du arbetssättet på BB Stockholm och BB Stockholm Family.
Vi bedriver en sammanhållen antenatalvård, förlossnings- och eftervård. Vi bistår vid ca 3800 födslar per år och våra medicinska utfall är bland de bästa i landet. Vi deltar i forskning samt utbildning av läkare och barnmorskor.
Min Barnmorska BB Stockholm
Vi arbetar i två team med 4 barnmorskor i varje. I teamet ansvarar man för kvinnan från inskrivning genom hela vården till eftervårdskontrollen. Varje barnmorska ansvarar för totalt 35 gravida kvinnor/år. Vi arbetar efter basprogram inom MHV samt regionala och lokala riktlinjer för BBS. Våra gravida kommer till oss genom remiss på grund av förlossningsrädsla och/eller bedöms ha ett särskilt behov av kontinuitet utifrån en eller flera socioekonomiska variabler som; utlandsfödd, arbetslös, ensamstående, mm. Publiceringsdatum2026-03-11Om tjänsten
Anställningen är tillsvidare som barnmorska på BB Stockholm med uppdrag i Min Barnmorska.
Du arbetar i ett rullande fast schema på 8 veckor schemalagd tid på BMM BB Stockholm Family Kungsholmen och förlossningen på BB Stockholm. Under arbetstiden tar du hand om den som föder, har kontakt med kvinnor i latensfas. I arbetet ingår även eftervårdsbesök i hemmet, telefonrådgivning, möten samt andra administrativa uppgifter. Vi har handledning med psykolog regelbundet. Självklart ingår även fortbildning både inom mödrahälsovård och förlossningsvård.
Vem söker vi?
Vi söker dig som brinner för kontinuitet och du som vill ha kvinnan i fokus. Det är viktigt att ha en empatisk förmåga och intresse för människan och allas olika behov. Du ska vara engagerad, flexibel och självständig med en vilja och önskan om att arbeta i team. Du har en god samarbetsförmåga med både kollegor som våra familjer. Du behöver även ha förmågan att prioritera.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Kvalifikationer
Krav: Legitimerad barnmorska sedan minst 2-3 år, B körkort. Du ska bo max 1 timmes bilresa från BB Stockholm/Danderyd
Meriterande: Tidigare erfarenhet av mödravård, förlossning och eftervård. Intresse för förlossningsrädsla, gärna utbildning i MI eller annan samtalsmetodik.
Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.
Tillträde: enligt överenskommelse.
Individuell lönesättning. Kollektivavtal finns.
Vi tillämpar bakgrundskontroller. Intervjuer kan komma att ske fortlöpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut. Sista dag att ansöka är 2026-04-30.
Företrädare SRAT
Anna Öhman, anna.ohman@bbstockholm.se
HR
Tess Langemartess.langemar@bbstockholm.se
BB Stockholm bedriver hälso- och sjukvård under graviditet, barnafödande och eftervård. Vår specialistmödravård, förlossning och eftervård ligger på Danderyds sjukhus och här föds ungefär 3 800 barn varje år.
Vi bedriver verksamhet vid fyra barnmorskemottagningar (BMM) och en barnavårdscentral (BVC) med tillhörande amningsmottagning. På barnmorskemottagningarna erbjuder vi vård under graviditet, preventivmedelsrådgivning och gynekologisk cellprovtagning.
Sedan hösten 2024 kan BB Stockholm erbjuda vårdformen Min Barnmorska där gravidkontrollerna äger rum på BB Stockholm Family Kungsholmen och födseln på BB Stockholm förlossning. Under sen höst 2024 startade BB Stockholm även en ultraljudsmottagning för obstetriska ultraljud på BB Stockholm Family City.
Patienter och blivande och nyblivna föräldrar har ett stort inflytande på vården. Vår övergripande strategi är att hälso- och sjukvård ska bedrivas med respekt, engagemang och kvalitet.
Medarbetarna i vårt företag är vår absolut största tillgång. Inom BB Stockholm arbetar barnmorskor, undersköterskor och läkare med omhändertagandet av patienter. Alla läkare är specialister och har lång erfarenhet inom förlossningsvård och mödrahälsovård. Förutom personal som deltar i den direkta vården arbetar här även administrativ personal och personal med ansvar för kök, förråd och övriga lokaler. Vi handleder även studenter från barnmorske- och läkarprogrammen.
Att visa varandra och de vi möter i vår yrkesutövning respekt är en mycket viktig värdegrund för oss på BB Stockholm och BB Stockholm Family.
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Sista dag att ansöka är 2026-04-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prima Barn- och Vuxenpsykiatri Stockholm AB
(org.nr 556740-8918)
Stockholm (visa karta
)
182 57 DANDERYD Arbetsplats
Barnbördshuset Stockholm AB
SRAT
Anna Öhman anna.ohman@bbstockholm.se
9790558