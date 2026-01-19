Bättre Assistans söker personliga assistenter till kund i Luleå, timvik
Inre Kraft I Norr AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Luleå Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Luleå
2026-01-19
På Bättre Assistans arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare kollegor till vårt team, är det du?
OM TJÄNSTEN
Bättre Assistans är en del av Inre Kraft och vi söker dig som vill arbeta som personlig assistent som timvikarie vid behov hos vår kund i Luleå. Vi söker 3 timvikarier extra vid behov för att stärka upp befintlig personalgrupp vid sjukdom och andra ledigheter. Finns även chans till fast rad på ca 50% hos denna kund.
Arbetstiderna är varierande mellan dag, kväll och natt. Helg som vardag.
Detta är exempel på arbetstider:
Kl 07.00-18.00
Kl 18.00-07.00
Tillträde sker enligt överenskommelse där vi gärna ser att du kan påbörja introduktion omgående.
OM KUNDEN
Kunden är i 30-årsåldern och gillar att vara aktiv genom olika aktiviteter, se på film, promenera och lyssna på musik. Vår kund behöver din hjälp som assistent i sin vardag då kunden har autism.
Arbetsuppgifterna inkluderar:
Stöd vid dagliga rutiner, som förekommande hushållssysslor
Assistera/hjälp vid personlig hygien, av- och påklädning samt vid måltider
Vägledning och stöd i vardagen
Kunden använder sig av kommunikationshjälpmedel
ÄR DU DEN VI SÖKER?
För att trivas hos vår kund bör du vara trygg i dig själv, vara en god lagspelare som fungerar bra i arbete tillsammans med dina kollegor. Du bör vara kommunikativ samt ha en god förmåga att anpassa din aktivitetsnivå efter kunden, stundvis innebär arbetet mycket stillhet för att ganska snabbt växla till aktivitet som kräver tillsyn. Du bör ha en god förmåga att läsa in andra människor, och trivas med att arbeta förebyggande. Vi ser även att du som söker har grundläggande baskunskaper i matlagning då det är viktigt för kunden med hemlagad mat.
Om du känner att detta stämmer in på dig, kan du vara den vi söker!
KRAV
Mycket goda kunskaper i svenska språket
Rökfri
MERITER
Erfarenhet och kunskap av arbete med autism
Tåla klor och vara simkunnig
Sysselsättningsgrad: Timvikarie vid behov
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Din ansökan kommer att läsas av medarbetare, kund och anhörig på Bättre Assistans. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen med din ansökan!
För anställning hos oss på Bättre Assistans behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och/eller lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ner på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent behöver du vara minst 18 år.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år måste du uppvisa utdrag ur brottsregistret. Det är viktigt att du redan nu beställer ett utdrag från Polisen, då deras handläggningstid kan variera. Du beställer enkelt med BankID via denna länk: Länk till belastningsregister.
Jobba hos oss på Bättre Assistans
Bättre Assistans bedriver personlig assistans med spetskompetens inom autism. Vi har kontor i Boden och bedriver verksamhet i Boden, Luleå och övriga delar av Fyrkanten. För oss är det självklart att anpassa omsorgen utifrån varje individs unika förutsättningar. Vi skapar en tydlig struktur och hållbara rutiner som ger utrymme för utveckling genom hela livet. Vi är en verksamhet med korta informationsvägar - alltid nära till stöd, i både med- och motgång och vi är aldrig längre än ett samtal bort. Vi anser att alla som arbetar med eller vistas nära personer med autism bör ha minst grundläggande kompetens. Därför erbjuder vi handledning till alla som vill fördjupa sina kunskaper. Tillsammans skapar vi en trygg, meningsfull och glädjefylld vardag för både kunder och medarbetare.
Förmåner för dig som anställd hos Bättre Assistans
Som anställd personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal och avtalspension. Du är försäkrad under arbetstid och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till våra anställda.
Delning av ansökningar inom Team Olivia
För att ge dig bästa möjligheterna att hitta rätt tjänst kan din ansökan komma att delas med våra systerbolag inom Team Olivia, om din profil matchar en ledig tjänst där. Självklart sker detta endast med ditt godkännande, vilket du anger i samband med din ansökan.
För dig med anställningsstöd
Om du har rätt till anställningsstöd tar vi hänsyn till detta vid en eventuell anställning. Att ange denna information i din ansökan är helt frivilligt - alternativt kan du välja att informera oss vid en eventuell intervju. Vi ser detta som en möjlighet att tillsammans skapa en bra lösning för dig som medarbetare. Så ansöker du
