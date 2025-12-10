Bättre Assistans söker personliga assistenter - timvikarier
2025-12-10
På Bättre Assistans arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare kollegor till vårt team, är det du?
OM TJÄNSTEN
Vill du arbeta med något som verkligen gör skillnad i människors liv? Vi på Bättre Assistans är en del av Inre Kraft och vi söker nu dig som vill arbeta som personlig assistent. Vi söker 4 st timvikarier som vill arbeta vid behov. Om matchningen mellan dig och kund är bra så finns det även möjlighet till fast deltidstjänst mellan 40-60%.
Arbetstiderna är varierande mellan dag, kväll, natt och dygnspass - på vardagar och helger. Viss tid är dubbelbemannad med två stycken assistenter.
Detta är exempel på arbetstider:
Kl 08.00-18.00
Kl 18.00-08.00
Kl 08.00-08.00
Tillträde sker enligt överenskommelse där vi gärna ser att du kan påbörja introduktion omgående.
OM KUNDEN
Hos oss får du möjlighet att göra skillnad i kundens liv genom att stödja i allt från dagliga rutiner till fritidsaktiviteter, med målbild att kunden med ditt stöd ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Då kunden har Autism så är det viktigt att du förstår vikten av att skapa en så förutsägbar och rutinfast vardag som möjligt, och att du är öppen för att lära dig att tillämpa lågaffektivt arbete i ditt arbete. Kunden uppskattar bl a promenader, lyssna på musik och se på film.
Arbetsuppgifterna inkluderar:
Stöd vid dagliga rutiner, som förekommande hushållssysslor
Assistera/hjälp vid personlig hygien, av- och påklädning samt vid måltider
Vägledning och stöd i vardagen
Kunden använder sig av kommunikationshjälpmedel
ÄR DU DEN VI SÖKER?
För att trivas hos vår kund bör du vara trygg i dig själv, vara en god lagspelare som fungerar bra i arbete tillsammans med dina kollegor. Du bör vara kommunikativ samt ha en god förmåga att anpassa din aktivitetsnivå efter kunden, stundvis innebär arbetet mycket stillhet för att ganska snabbt växla till aktivitet som kräver tillsyn. Du bör ha en god förmåga att läsa in andra människor, och trivas med att arbeta förebyggande.
Om du känner att detta stämmer in på dig, kan du vara den vi söker!
KRAV
Mycket goda kunskaper i svenska språket
MERITER
Erfarenhet och kunskap av arbete med autism
Erfarenhet av lågaffektivt bemötande
Sysselsättningsgrad: Timvikarie vid behov, men chans till deltidstjänst 40-60%
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Din ansökan kommer att läsas av medarbetare, kund och anhörig på Bättre Assistans. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen med din ansökan!
För anställning hos oss på Bättre Assistans behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och/eller lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ner på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent behöver du vara minst 18 år.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år måste du uppvisa utdrag ur brottsregistret. Det är viktigt att du redan nu beställer ett utdrag från Polisen, då deras handläggningstid kan variera. Du beställer enkelt med BankID via denna länk: Länk till belastningsregister.
Jobba hos oss på Bättre Assistans
Bättre Assistans bedriver personlig assistans med spetskompetens inom autism. Vi har kontor i Boden och bedriver verksamhet i Boden, Luleå och övriga delar av Fyrkanten. För oss är det självklart att anpassa omsorgen utifrån varje individs unika förutsättningar. Vi skapar en tydlig struktur och hållbara rutiner som ger utrymme för utveckling genom hela livet. Vi är en verksamhet med korta informationsvägar - alltid nära till stöd, i både med- och motgång och vi är aldrig längre än ett samtal bort. Vi anser att alla som arbetar med eller vistas nära personer med autism bör ha minst grundläggande kompetens. Därför erbjuder vi handledning till alla som vill fördjupa sina kunskaper. Tillsammans skapar vi en trygg, meningsfull och glädjefylld vardag för både kunder och medarbetare.
Förmåner för dig som anställd hos Bättre Assistans
Som anställd personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal och avtalspension. Du är försäkrad under arbetstid och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till våra anställda.
Delning av ansökningar inom Team Olivia
För att ge dig bästa möjligheterna att hitta rätt tjänst kan din ansökan komma att delas med våra systerbolag inom Team Olivia, om din profil matchar en ledig tjänst där. Självklart sker detta endast med ditt godkännande, vilket du anger i samband med din ansökan.
För dig med anställningsstöd
Om du har rätt till anställningsstöd tar vi hänsyn till detta vid en eventuell anställning. Att ange denna information i din ansökan är helt frivilligt - alternativt kan du välja att informera oss vid en eventuell intervju. Vi ser detta som en möjlighet att tillsammans skapa en bra lösning för dig som medarbetare. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Inre Kraft i Norr AB
(org.nr 556666-8611), http://inrekraft.se Arbetsplats
Inrekraft Kontakt
Emelie Eman emelie.eman@inrekraft.se Jobbnummer
9637481