Bättre Assistans söker personlig assistent 70 % & timvik till man i Sävast
Inre Kraft I Norr AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Boden Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Boden
2025-09-05
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Inre Kraft I Norr AB i Boden
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
eller i hela Sverige
På Bättre Assistans arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?
OM TJÄNSTEN
Bättre Assistans är en del av Inre Kraft och vi söker nu dig som vill arbeta som personlig assistent på 70% eller timvikarie, hos vår kund på Sävastön i Boden. Arbetstiderna är förlagda som dygnspass med start kl 08.00-08.00, varav 8 timmar är sovande jour. Arbetet är förlagt både vardagar och helger.
Tillträde sker enligt överenskommelse där vi gärna ser att du kan påbörja introduktion så snart som möjligt.
OM KUNDEN
Kunden är en man i 35-årsåldern som bor i eget boende på Sävastön. Han har autism, multipel skleros (MS) och en intellektuell funktionsnedsättning, han behöver därför din hjälp som assistent för att kunna leva ett meningsfullt liv utifrån sina behov och önskemål. Hans intressen är att lyssna på musik, seriefigurer, datorspel och att vara ute på promenader.
Arbetsuppgifterna inkluderar:
Stöd i vardagliga rutiner och hushållssysslor
Hjälp med personlig hygien, av- och påklädning och träning
Förflyttningar med hjälpmedel som taklyft, glidbräda, manuell rullstol och el-rullstol.
Användning av kommunikationshjälpmedel så som skrivet schema och sociala berättelse med mera
ÄR DU DEN VI SÖKER?
För att kunna ge rätt stöd i kundens fysiska behov krävs det att du har förmågan att skapa kontakt och nå fram på ett lyhört sätt.
Vi ser att du är tydlig i din kommunikation och har ett lågaffektivt bemötande i kontakten med kunden. Det är viktigt att du kan bidra till trygghet och struktur, då kunden behöver förutsägbarhet i vardagen.
Vi ser gärna att du har humor och en lekfull sida - att kunna skoja och busa tillsammans blir en värdefull fel av relationen när ni har lärt känna varandra.
Om du känner att detta stämmer in på dig, kan du vara den vi söker!
KRAV
Vårderfarenhet
MERITER
Erfarenhet av arbete som personlig assistent
Vårdutbildning eller motsvarande
Erfarenhet av omvårdnad
Vana av förflyttningar samt användning av lyft- och förflyttningshjälpmedel
Kunskap och erfarenhet av att arbeta med autism, MS eller intellektuell funktionsnedsättning
Sysselsättningsgrad: 70 % samt timvikarier
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Din ansökan kommer att läsas av medarbetare, kund och anhörig på Bättre Assistans. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningdag.
Varmt välkommen med din ansökan!
För anställning hos oss på Bättre Assistans behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och/eller lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ner på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent behöver du vara minst 18 år.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år måste du uppvisa utdrag ur brottsregistret. Det är viktigt att du redan nu beställer ett utdrag från Polisen, då deras handläggningstid kan variera. Du beställer enkelt med BankID via denna länk: Länk till belastningsregister.
Jobba hos oss på Bättre Assistans
Bättre Assistans bedriver personlig assistans med spetskompetens inom autism. Vi har kontor i Boden och bedriver verksamhet i Boden, Luleå och övriga delar av Fyrkanten. För oss är det självklart att anpassa omsorgen utifrån varje individs unika förutsättningar. Vi skapar en tydlig struktur och hållbara rutiner som ger utrymme för utveckling genom hela livet. Vi är en verksamhet med korta informationsvägar - alltid nära till stöd, i både med- och motgång och vi är aldrig längre än ett samtal bort. Vi anser att alla som arbetar med eller vistas nära personer med autism bör ha minst grundläggande kompetens. Därför erbjuder vi handledning till alla som vill fördjupa sina kunskaper. Tillsammans skapar vi en trygg, meningsfull och glädjefylld vardag för både kunder och medarbetare.
Förmåner för dig som anställd hos Bättre Assistans
Som anställd personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal och avtalspension. Du är försäkrad under arbetstid och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till våra anställda.
Delning av ansökningar inom Team Olivia
För att ge dig bästa möjligheterna att hitta rätt tjänst kan din ansökan komma att delas med våra systerbolag inom Team Olivia, om din profil matchar en ledig tjänst där. Självklart sker detta endast med ditt godkännande, vilket du anger i samband med din ansökan.
För dig med anställningsstöd
Om du har rätt till anställningsstöd tar vi hänsyn till detta vid en eventuell anställning. Att ange denna information i din ansökan är helt frivilligt - alternativt kan du välja att informera oss vid en eventuell intervju. Vi ser detta som en möjlighet att tillsammans skapa en bra lösning för dig som medarbetare. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Inre Kraft i Norr AB
(org.nr 556666-8611), http://inrekraft.se Arbetsplats
Inrekraft Kontakt
Emelie Eman emelie.eman@inrekraft.se Jobbnummer
9495428