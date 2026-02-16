Battenfeld söker servicetekniker som ska ut på fältet!
2026-02-16
, Gnosjö
, Tranemo
, Värnamo
, Svenljunga
eller i hela Sverige
, Halmstad
, Laholm
eller i hela Sverige
Vill du byta ut rutinarbetet mot spetsteknologi, robotar, resor och härliga kollegor? Då har vi rollen för dig.
Battenfeld Sverige säljer inte bara maskiner - vi levererar framtidens teknik till plast- och gummiindustrin. Med stort fokus på europeisk kvalitet och personlig service hjälper vi våra kunder att optimera hela produktionskedjan. Nu söker vi dig som vill växa in i rollen som vår nya Servicetekniker. Här blir du en nyckelspelare i ett sammansvetsat familjeföretag där vi ställer upp för varandra och har kul på jobbet.
Varför välja Battenfeld?
High-tech vardag: Du jobbar med världsledande varumärken som Wittmann och Maplan.
Utveckling på riktigt: Vi tänker långsiktigt och säkerställer att du får utbildning internt samt hos våra leverantörer i Österrike, helt enkelt för att du ska bli bäst på det du gör.
Frihet under ansvar: Du styr din dag och löser utmaningar åt våra kunder. Du reser runt i Sverige men även resor i övriga Skandinavien förekommer.
Vi söker inte bara ett CV, vi söker rätt inställning. För att trivas hos oss tror vi att du:
Är en teknisk problemlösare: Du har en teknisk utbildning, helst inom el/automation. Du gillar att skruva, är en problemlösare av rang och gillar att få skit under naglarna ibland.
Har "koll på läget": Du kan läsa en ritning samt ett elschema, har förståelse för industri och produktion och har du dessutom jobbat med robotar eller inom plast/gummi tillverkning tidigare är det meriterande.
Är social och självgående: Du gillar frihet under ansvar och kan föra dig väl på både svenska och engelska.
Gillar vägarna: B-körkort är ett måste, och vi ser gärna att du utgår från trakterna kring Halmstad eller Anderstorp.
Varför välja Battenfeld:
Hos oss blir du en del av ett stabilt familjeföretag med lång erfarenhet, men med blicken riktad framåt. Vi ger dig trygghet genom kollektivavtal, en långsiktig utmaning, utbildning internt vilket också innefattar utbildningsresor till Österrike, möjlighet till service- eller tjänstebil och friskvårdsbidrag för att hålla dig i god form. Men det bästa av allt? Du får ett gäng kollegor som trivs ihop och har riktigt kul på jobbet!
Är du vår nya kollega?
Låter det här som din nästa utmaning? Vi ser fram emot att höra från dig! Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
I denna rekryteringsprocess har vi tagit hjälp av Pauder & People, alla ansökningar hänvisas till dem. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pauder & People Bemanning AB
(org.nr 559548-0798) Arbetsplats
Battenfeld Sverige AB Kontakt
Nina Kapsimalis nina.kapsimalis@pauderpeople.se 0721602881 Jobbnummer
9743782