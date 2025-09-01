Båtchef/båtförare till EOD Båtgrupp 44.röjdykardivisionen
Försvarsmakten / Militärjobb / Uddevalla Visa alla militärjobb i Uddevalla
2025-09-01
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Uddevalla
, Färgelanda
, Trollhättan
, Lilla Edet
, Sotenäs
eller i hela Sverige
Båtförare/båtchef till EOD Båtgrupp 44.röjdykardivisionen
Hos oss blir du en viktig pusselbit i försvarsmaktens vision; för ett starkare försvar - möter varje hot, klarar varje utmaning. Det är vi som tillsammans får det att hända. Allvar och ansvar i ett positivt samarbetsklimat där alla är kunniga, öppna och engagerade. Hälsa och personlig utveckling är viktigt för oss anställda så väl som vår arbetsgivare.
På 44.röjdykardivisionen erbjuds du mångsidiga arbetsuppgifter, på en inom Försvarsmakten unik arbetsplats, som kännetecknas av god förbandsanda, kompetens och samarbeten.
44.röjdykardivisionen
44.röjdykardivisionen ligger under Fjärde sjöstridsflottiljen och är placerat i vacker miljö i Skredsvik, Uddevalla. Divisionen har som huvuduppgift att skapa rörelsefrihet för marina stridskrafter med fokus på kust- och skärgårdsområden samt kring marin infrastruktur och kan verka både sjö- och markoperativt samt nationellt och internationellt. Här arbetar personal från hela Försvarsmakten, inte bara flottan/marinen, så du blir del av ett kompetent arbetslag med stor bredd i sina arbetsuppgifter. Likväl finns möjlighet till karriärsutveckling inom flera spår.
Som Båtchef/-förare vid 44.röjdykardivisionen tillhör du EOD Båtgrupp och bli en naturlig del av den starka gemenskapen inom den egna enheten och inom divisionen. Båtgruppens huvuduppgifter är att förflytta förbandets EOD-grupper till insats, för lösande av sin uppgift samt skydd av egna enheter. Detta sker inomskärs, kustnära eller fritt till sjöss. Gruppens båtar är en plattform där personal utgår från vid t. ex dykning, ammunitionsröjning och C-IED.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som medlem i båtgruppen är du ansvarig för gruppens båtar och materiell. Du ska kunna navigera både inom- och utomskärs i höga hastigheter, i varierande väder- och ljusförhållanden med hög precision. Genom din utbildning, skicklighet och säkerhetsmedvetenhet säkerställer du att förbandets grupper kan förflyttas för lösandet av uppgift.
Du kommer bland annat arbeta med:
• Navigering i hög fart
• Samverkan med förbandets andra enheter
• Vapentjänst, främst understödsvapen
• Teknisk tjänst
Försvarsmakten är starkt tillväxt och att arbetsuppgifterna kan komma utvecklas över tid.
KRAV
Kvalifikationer
• Genomförd värnplikt/GU med godkänt resultat
• Nautisk behörighet N8
• Handhavande snabba fartyg (kan likställas med utbildad stridsbåtförare/-chef och/eller G-båtsförare/-chef)Publiceringsdatum2025-09-01Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen som båtchef/-förare är du mycket yrkeskunnig, säkerhetsmedveten och besitter ett gott sjömanskap. Stor vikt kommer att läggas vid din sociala kompetens, samarbetsförmåga och ansvarstagande; som individ och gruppmedlem. Du är mycket viktig för gruppens resultatleverans och sammanhållning.
MERITERANDE
• G-båtsförare
• Stridsbåtsförare/chef
• ROC
• Maskinbehörighet M8
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
ÖVRIGT
Anställningsform: tillsvidare. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten
Sysselsättningsgrad: heltid
Arbetsort: Skredsvik, Uddevalla
Befattning: militär
Tillträdesdatum: enligt överenskommelse
Upplysningar om befattningen
Fj John Carlsson, john.carlsson@mil.se
Information om rekryteringsprocessen
Louise Olsson 010-822 31 28
Fackliga företrädare
OFR-O Joakim Pukk, nås via FM växel 0171- 15 70 00
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2025-09-30. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. Vi ser gärna att du också bifogar intyg på genomförd värnplikt och eventuella behörigheter.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Fjärde sjöstridsflottiljen är ett insatsförband med uppgift att upprätthålla och utveckla Försvarsmaktens förmåga inom sjöstrid. I fredstid övar flottiljen på sin krigsuppgift, att försvara Sveriges territorium och svenska intressen. Flottiljen övervakar svenskt sjöterritorium, genomför underrättelseinhämtning, röjer minor samt skyddar havsområden, sjövägar och sjöfart. Fjärde sjöstridsflottiljen bidrar löpande med personal till internationella insatser.
Flottiljen har sin bas på Berga söder om Stockholm och i Skredsvik vid Gullmarsfjorden på Bohuskusten där Röjdykardivisionen är lokaliserad.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning tillämpas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9484106